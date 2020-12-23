В среду, 23 декабря, Мосгорсуд вынес приговор 30-летнему москвичу, обвиняемому в двойном убийстве. Свою вину Дмитрий Батыгин полностью признал. Напомним, жестокое преступление он совершил в ноябре 2018-го года. Тогда в квартире в Москве были найдены тела 35-летней Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына Александра. У обоих - по несколько десятков ножевых ранений. Жертвы скончались на месте от потери крови.Уходя, убийца открыл конфорку газа, рассчитывая, что случится взрыв или пожар. Но этого не произошло, и спустя несколько суток в его столичной квартире убийцу арестовали. С первых дней Батыгин не отрицал своей вины. Да и улик хватало: с собой он прихватил 110 тысяч рублей, которые женщина откладывала на отпуск с сыном, мобильные телефоны жертв и другие их личные вещи.С первых дней Александр заявил, что ему ничуть не жаль Екатерину, мол, сама дура. Оказалось, что с женщиной он познакомился в социальных сетях и та сразу пригласила его в гости. Бедная, она и не догадывалась, с кем общается. Александр накануне освободился из колонии строгого режима, где почти 10 лет провёл за убийство друга. Новое преступление он задумал еще на стадии переписки с Екатериной: нужны были деньги на жизнь. А вот убийство ребенка в планы Александра, по его словам, не входило. Это он завил в своем последнем слове в суде.- Я не хотел его убивать. Пацана мне все-таки жалко, - заявил Дмитрий Батыгин.Но раскаяние наказание не смягчило.- Приговором суда Дмитрию Батыгину назначено наказание в виде пожизненного срока лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.Уже в этом году мужчина оправится в колонию.