В столице женщина наблюдала красивый закат из окна, как вдруг увидела летевший самолет, из которого, по ее мнению, валился дым.- Oh, my God. Oh, my God (Боже мой), - слышно в первые секунды на видео.- Дымится правое крыло у самолета. Главное, чтобы все было хорошо, - говорит на видео женщина.- Самое главное, чтобы он не взорвался, - добавляет ребенок.- Самое главное, чтобы он приземлился.По некоторым данным, видео снято в районе аэропорта Внуково. На видео можно рассмотреть строящиеся дома. Автор не сообщила время и место съемки.- У нас не было никаких аварийных посадок сегодня. Возможно, это в других аэропортах Москвы. У нас все штатно, - прокомментировали kp.ru в аэропорту Внуково.В пресс-службах аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский сказали, что у них штатная обстановка, аварийных посадок не было и они не готовятся встречать дымящийся самолет.Позже появилась информация, что борт сел все-таки во Внуково. Это был частный рейс, который летел из Алма-Аты в Москву. Было шесть пассажиров, и посадка прошла штатно. Возгорания не было. А откуда же был дым? Во Внуково не стали исключать, что это мог быть пар – конденсат, который образовался в воздухе. Визуально с большого расстояния могло показаться, что это дым.Авиационные эксперты объясняют, что у самолетов время от времени бывает, что «дымятся» крылья, но это связано с конденсацией влаги из воздуха из-за разницы давления над и под крылом. И это может зависеть от погоды. В свою очередь, другие специалисты говорят, что обледенения быть не могло при таком небольшом морозе (в Москве сегодня -3 градуса).- Качество видео плохое. На счет конденсации – это что-то из области фантастики, я не знаю, что это. Это не в облаках было, без обледенения, как я понимаю, поэтому какой конденсат? В любом случае, не думаю, что это конденсат на крыле. Если бы была какая-то течь топлива, то другое дело. Непохоже, что горит крыло, - считает Александр Романов, эксперт по безопасности, экс-пилот воздушного судна.