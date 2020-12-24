Точный и быстрый диагноз для успешного лечения больного уже половина дела. А при таких опасных инфекциях, как коронавирус, от решений врачей зависит очень многое в жизни пациента. С началом пандемии в столице стали активнее развиваться цифровые сервисы в сфере здравоохранения. Надёжным помощником в принятии врачебных решений стал разработанный совместно с исследователями МГУ новый сервис - \\"КТ-калькулятор\\". Он позволяет ставить диагноз на основе КТ-снимков. Для обучения нейронной сети были сопоставлены исторические данные лабораторных исследований, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована пневмония при COVID-19, с их результатами компьютерной томографии.КТ-калькулятор будет постоянно пополняться новыми данными для повышения точности диагностики. К сервису могут подключиться не только московские врачи, но и медики из регионов. Специалисты по всей стране высоко оценивают возможности современной разработки.- Данный сервис предназначен для специалистов, врачей, - говорит Анна Кузнецова, главный инфекционист Хабаровского края, к.м.н. - С помощью клинических данных, таких как: частота дыхания, частота пульса, простейших данных из общего анализа крови, данных нескольких биохимических показателей можно предсказать степень тяжести пневмонии. Если калькулятор на основании этих показателей рассчитывает, что это КТ-0, КТ-1, то врач совершенно спокойно может выдать пациенту необходимые лекарства и направить на диспансерное наблюдение на амбулаторное лечение. Потому что при такой степени тяжести делать КТ необязательно по методическим рекомендациям. Если же при помощи калькулятора получается показатель КТ-3, КТ-4, то это уже совершенно другая врачебная тактика. Это решение вопроса о госпитализации.По мнению специалистов лечебных учреждений страны, новые технологии помогают врачам ставить более точные диагнозы.- Считаю, новый сервис может являться неплохим подспорьем, особенно в тех регионах и уголках страны, где недостаточно широкое насыщение КТ-техникой и транспортировка пациента будет осуществляется в соседнее учреждение или даже другой населённый пункт, - сказал Андрей Кастарнов, заведующий отделением лучевой диагностики Пятигорской городской клинической больницы №2. - Воспользовавшись данным сервисом, врач сможет принять решение более уверенно. То есть этот механизм можно назвать как раз помощником в принятии врачебных решений, который дополняет клиническое мышление.