Пандемия ставит новый антирекорд в Москве. В первый раз в столице за сутки выявлено более 8 тысяч заболевших. При этом 5508 человек выздоровело. Прежний антирекорд случился не так давно, 5 декабря, и составил тогда 7993 заражённых.Коронавирус вновь постепенно наступает, несмотря на все усилия. Такая напряженная ситуация складывается не только в Москве. Сегодня по всему миру каждый день приносит новые антирекорды. И это уже сотни тысяч заразившихся в сутки. Опасная инфекция напоминает обычное ОРВИ, но очень тяжелое и смертельное. Между тем, зима становится холоднее и больных прибавляется. По наблюдениям медиков, в столице сезонная вспышка обычного гриппа традиционно приходится на конец января – начало февраля. Видимо, впереди несколько сложных месяцев.ВЫПИСАННЫХ ИЗ БОЛЬНИЦ СТАЛО БОЛЬШЕПочему же цифры по заболевшим так резко подскочили? Причин несколько.- Максимальное число выявленных случаев коронавируса приходится на середину недели, а сам этот показатель варьируется в течение недели, - объясняют в Оперштабе.На статистику влияют:1. Самое большое в стране число лабораторий в Москве - около 60.Сюда входят и 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20 - 25 тысяч. Соответственно и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным.2. Традиционно «пиковые» дни - понедельник и вторник.В это время больше всего обращений жителей в медицинские организации, а, следовательно, и анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.3. Снижение количества обращений в медучреждения и исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье.Плавный спад именно в уикенд происходит в том числе потому, что в выходные не тестируют сотрудников офисов с помощью частных лабораторий.Есть и другие нюансы. К примеру, такой же разброс данных по новым случаям в течение недели происходит и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения. Это нормальная закономерность, причина которой в большом числе лабораторий, проведённых анализов, а также поведении жителей.Кроме того, более объективную картину даёт анализ не ежедневной, а недельной заболеваемости.При этом цифры по выписанным из больниц растут. Несмотря на максимальный показатель 24 декабря, тех, кто из палаты ушёл домой, за сутки стало больше, чем госпитализированных с ковидом. Только за последние сутки в больницу попали 1772 пациента, а выписались 1858 человек.ВАКЦИНУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕсть и другие хорошие новости. Защиту от коронавируса в нашей стране уже разработали и запустили масштабную вакцинацию. Препарат «Спутник V» поступил в 70 московских прививочных пунктов (адреса - на сайте Департамента здравоохранения столицы).Вакцину могут получить многие жители, прежде всего, те, кто работает с другими людьми. В списке - врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты. Этот перечень постоянно расширяется.Практически нигде в мире ничего подобного еще нет. В Москве же для поликлиник закуплена вакцина с эффективностью 95%. Ее может вколоть себе бесплатно довольно много людей.Широкомасштабную и бесплатную вакцинацию практически для всех жителей в других городах и странах пока только пытаются запустить. Поэтому, если у вас есть право на прививку, то стоит воспользоваться возможностью и пройти процедуру уже сейчас. К тому же иммунитет против ковида создаётся несколько недель. А зараза пока не торопится покидать город. Проще обезопасить себя от неё и чем раньше, тем лучше.ЗАРУБЕЖНЫМ СТРАНАМ НУЖЕН «СПУТНИК»Российская вакцина «Спутник V» одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Эффективный и безопасный препарат вышел на международный рынок и признан в ряде стран. Например, накануне «Спутник V» решила использовать еще одна страна - Аргентина.Сейчас разработчики российской вакцины ведут совместные исследования по ее применению с партнерами и одновременно конкурентами из шведско-британской AstraZeneca. Такой альянс позволит российской вакцине продвинуться на довольно тесном конкурентном рынке фармацевтики. Россию там, разумеется, не собирались встречать с распростертыми объятиями. Нашим английским и шведским партнёрам по исследованиям пришлось признать свой проигрыш в создании качественной вакцины. Ведь их препарат показывает эффективность 70%, а российский – около 95%. Теперь они хотят наверстать упущенное при поддержке наших учёных.