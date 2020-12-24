Компания «Газпром нефть» испытала прототип беспилотного грузовика «КАМАЗ», который получил название «Челнок». Отечественная разработка, представляющая собой бескабинный дистанционно-контролируемый электромобиль, впервые тестировалась вне технологической площадки завода-производителя.Испытания проведены Центром инноваций на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит «Газпром нефти» Во время тестов проверялось работоспособность всех систем прототипа электромобиля в реальных условиях склада.«За последние несколько лет мы внедрили десятки цифровых технологий в транспортную и складскую логистику. Роботизировали сложные и рутинные операции и процессы по эксплуатации складов, - сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов. - Сегодня активно работаем над внедрением беспилотных автомобилей в грузоперевозки. Испытывая и дорабатывая прототипы, мы совместно с нашими партнерами cможем не только тиражировать успешные проекты на площадках «Газпром нефти», но и в ближайшем будущем предложить уже всему рынку готовые эффективные решения».Автономную работу «Челнока» обеспечивают расположенные на кузове специальные датчики — лидары и камеры машинного зрения. Искусственный интеллект позволяет электромобилю самостоятельно и безопасно для окружающих передвигаться по дорогам наравне с другими участниками движения, в том числе с пешеходами. Беспилотник имеет высокую маневренность за счет возможности поворота как передней, так и задней осей электромобиля. Кроме того, загрузка может производиться с любой стороны кузова. «Челнок» может транспортировать грузы весом до 10 тонн и без подзарядки преодолевать 50 километров.Внедрение беспилотника позволит повысить оборачиваемость складских запасов и, как следствие, скорость работы производственных объектов, а также сократить затраты на топливо и другие издержки.«Мы рады, что беспилотные грузовики КАМАЗ, которые ещё вчера были чем-то необычным, сегодня уже востребованы в реальных секторах промышленности и вносят вклад в развитие бизнеса наших партнёров», - пояснил заместитель генерального директора «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров. – «Челнок» — это лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, из ряда тех, над которыми в последнее время активно работали специалисты «КАМАЗа» в рамках развития интеллектуальных транспортных систем. Уверен, что с развитием законодательной базы по использованию такого рода автомобилей на дорогах общего пользования все они найдут достойное применение».Обратим внимание, что в течение 2020 года «Газпром нефть» провела серию испытаний беспилотных автомобилей на территории различных предприятий компании. Так, в апреле этого года Центр инноваций в логистике протестировал беспилотные грузовые автомобили в классическом кузове от КАМАЗа на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО, а также беспилотный электромобиль «ГАЗель NEXT» на Южной части Приобского месторождения в ХМАО — Югре. В октябре 2020 года прошел второй этап испытаний ГАЗели — опытно-промышленная эксплуатация.