Международный аэропорт Шереметьево 24 декабря ввел в эксплуатацию первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) после реконструкции. Протестировать ее решили необычно – провели первый в истории отечественной гражданской авиации парад аэродромной техники. «КП» посмотрела, как это было.Реконструкция за десять месяцевПолосу ввели в эксплуатацию 7 октября 1957 году. Тогда приземлились 18 межконтинентальных бомбардировщиков ТУ-95, участвующих в воздушном параде над Красной площадью в честь 40-й годовщины Октября. Последняя реконструкция была в 1997 году.Для реконструкции взлетно-посадочной полосы потребовалось 114 млн долларов. Строительные работы были произведены в рекордно короткие сроки – за десять месяцев. Длина полосы 3352,5 метров, ширина – 60 метров. Такие параметры позволят принимать различные самолеты, включая Airbus A380 (крупнейший серийный авиалайнер в мире).- Это не просто 10 месяцев, это была работа во время пандемии, и коронавирус нас явно сдерживал, - сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.Обновленная полоса оснащена метеорологическим оборудованием и системой раннего оповещения об образовании гололеда. А также установлена новая радиомаячная система для захода самолетов и современное светосигнальное оборудование.Парад и 110 млн пассажиров в годОфициальная церемония открытия взлетно-посадочной полосы не могла обойтись без взлета самолета. Первый рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» - в Санкт-Петербург. После этого на полосу выехали десятки машин, которые обслуживают воздушные судна и обеспечивают аварийно-спасательное обеспечение полетов. Машины прошли колоннами по полосе. Необычный парад изящно комментировал телеведущий Дмитрий Губерниев, который обычно специализируется на спортивных мероприятиях.Парад техники снимали фотографы и операторы непосредственно из кабин транспортных средств, с высотных точек на вышке КДП Терминала С, а также с перрона, магистральных и скоростных рулежных дорожек.Эффектный парад, конечно, запомнится всем сотрудникам аэропорта. Но главное, что запомнится – день, когда пропускная способность аэропорта возросла с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час, а в будущем может достигнуть даже 135.- Это означает, что пассажиропоток аэропорта увеличится до 110 млн пассажиров в год, и позволит открыть новые рейсы, - рассказали в Шереметьево.