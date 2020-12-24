Во время пандемии в Москве заметно подскочил спрос на доставку на дом. А вместе с ним — и спрос на курьеров. Их работа позволяет покупателям реже бывать в общественных местах, и особенно она важна для тех, кто находится в группе риска или на самоизоляции. Поэтому сервисы доставки стремятся поддержать курьеров, с которыми сотрудничают, дополнительными бонусами и удобствами.Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка решили компенсировать курьерам и сборщикам заказов значительную часть стоимости их обедов. На это сервисы выделили 200 миллионов рублей, еще 100 миллионов на эти цели планируют потратить их партнеры – рестораны – для них это способ отблагодарить курьеров за их работу в локдаун, когда доставка была единственным связующим звеном между заведениями и их гостями.Комплексный обед из трех блюд в Лавке курьеры и сборщики заказов смогут приобрести со скидной до 90%, а в других популярных заведениях, например, в «Бургер кинге», «Теремке», «Крошке Картошке» и Subway – со скидкой 50%. Обед по сниженной цене курьер сможет заказать по специальному промокоду, который будет приходить ему каждый день. По расчетам сервисов, приятный бонус будут получать около 6 тысяч человек в день.«Когда началась пандемия, работа курьеров стала особенно важной: она позволяла ресторанам продолжать обслуживать людей даже при закрытых залах, а гостям — безопасно получать домой всё необходимое. Наше участие в программе софинансирования обедов для курьеров — это знак благодарности за их труд», — прокомментировал генеральный директор «Бургер Кинг» в России Дмитрий Медовый.Это еще не все «плюшки», которые получают курьеры. Например, новые партнеры сервисов, которые выполнят 120 заказов в месяц, могут рассчитывать на единоразовый бонус в размере 10 тысяч рублей. Если курьер сотрудничает с сервисом напрямую как самозанятый, то выплаты приходят ему ежедневно. А те, кто будет доставлять заказы в праздничные дни 31 декабря и 1 января, получат подарки и дополнительные бонусы.