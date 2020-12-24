СувенирыХочется чего-то новенького и необычного? Попробуйте «Гоголь-Моголь»! Это магазины необычных вещей - центры притяжения для оптимистов, творцов и фантазеров. Это место встречи для всех, кому нужны позитивные эмоции и вдохновение. Их источником станут креативные сувениры и канцтовары, стильные аксессуары для интерьера и товары для творчества.А самый простой способ справиться с усталостью и отвлечься от забот – обнять плюшевого единорога! Отличное настроение гарантировано.Жизнь в новом году должна быть яркой, свежей, разноцветной. От первого глотка бодрящего кофе из классной кружки до вечернего планирования дел в разноцветном блокноте. От мимолетного взгляда на «вечный» календарь с очаровательными зверюшками до книги на ночь с симпатичной закладкой. От звонка нарядного будильника, пробуждающего к новым подвигам, до вечернего фильма на уютных подушках с дизайнерскими принтами.Вливайтесь в клуб счастливых и беззаботных людей, заведите единорога для предстоящей фантастической зимы!Вы найдете магазины ярких впечатлений в Москве по адресам:- ул. Сходненская, д.56, ТРЦ «Калейдоскоп», 3 этаж- Головинское шоссе, д.5, ТРЦ «Водный», 3 этаж- пр-т Андропова, д.8, ТРЦ Мегаполис, 3 этаж- ул. Автозаводская, д. 18, ТРЦ \\"Ривьера\\", 3 этажКнигиКниги сделают любой подарок интереснее и ярче. Купите книгу в дополнение к симпатичному и необычному сувениру – и вуаля, получается отличный праздничный микс.Маме или коллеге идеально подойдут красивые гастрономические издания с аппетитными обложками, например \\"Первое, второе и десерт. Душевные рецепты для семьи и лучших друзей\\". Или «Люблю и пеку. Ваши любимые пироги, торты и печения». Кстати, в этих книгах найдутся интересные решения и для новогоднего стола – в конце концов, иногда даже стопроцентным консерваторам хочется что-то новенькое на праздничном столе.Подруге возьмите увлекательный и весьма своевременный «Твой лучший гороскоп. Звездный компас на пути к счастью». Вместе составите натальные карты и прогнозы на будущее, узнаете, где встретить любовь и как реализовать свои таланты. Обещаем, будет весело.Папе или дедушке подойдут шикарные альбомы-фолианты серии «Главные документы» – книги, в которых каждая страница дышит историей. Подарок для настоящих ценителей и интеллектуалов: «Главные документы Великой Отечественной войны. 1941-1945», «В.Ч.К. Главные документы».Ну а тем, для кого этот год стал особенно трудным, в помощь книги для возвращения веры в себя, книги-мотиваторы, книги, дарящие надежду и стимулирующие идти вперед: «Успешно счастливый», «Все достижимо», «Без страха. Как преодолеть тревоги и страхи, чтобы реализовать мечты».Обнимайте единорога, запасайтесь хорошими книгами и у вас точно все будет хорошо!