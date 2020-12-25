В городской поликлинике № 169 (это в московском районе Бибирево) обычный рабочий день. У всех на входе проверяют температуру. Затем - пожалуйте в гардероб. Затем сотрудники помогают распечатать талоны с записью, сделанные через mos.ru: полис ОМС на сканер и через секунду забирайте свой квиток с записью.- Вам куда?- На вакцинацию.В 169-й расположен один из московских прививочных пунктов, где вакцинируют от коронавируса. Никакого столпотворения нет, потому что благодаря предварительной записи все желающие четко распределены по часам. Нужно заполнить пару бланков (стандартная процедура: ФИО, согласие на обработку персональных данных). Но перед непосредственно получением российской вакцины «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» вас еще непременно осмотрит врач. С самой прививкой в процедурном кабинете все предельно просто, как в советском мультике (помните?) - «Раз и все». Укол в левое плечо…Москва, как известно, стала первым российским регионом, где началась массовая бесплатная вакцинация желающих привиться от коронавируса. На базе столичных больниц и поликлиник открылось 70 прививочных пунктов. С 5 декабря, когда стартовала кампания, все эти пункты работают ежедневно с 8.00 до 20.00.«Я ЛУЧШЕ СТО РАЗ ПЕРЕСТРАХУЮСЬ»Список категорий граждан, которые могут записаться на вакцинацию, постепенно увеличивается. (См. «Конкретно».) На текущий момент на прививку от ковида записались уже более 40 тысяч москвичей, 25 тысяч ее уже получили.Для большинства очевидно, что вакцина на текущий момент - самый действенный способ уберечься от коронавируса.В коридоре больницы знакомлюсь с 35-летней учительницей русского языка Викторией Алексеевной.- У меня тетя очень тяжело перенесла коронавирус. Неделя в реанимации на ИВЛ, ее буквально с того света вытянули, - рассказывает женщина. - Так что у меня в отношении ковида никакого скепсиса. Это очень серьезная зараза. Поэтому я лучше сто раз перестрахуюсь, сделаю привику, обезопашу себя и своих близких.Действительно, врачи, работающие в красной зоне, рассказывают, что в тяжелом состоянии на койке с аппаратомИВЛ может оказаться, казалось бы, физически крепкий человек и в 40 лет, и в 30.«МОЖЕМ РАЗВЕРНУТЬ ДО 140 ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ»- Сегодня у нас работает 70 прививочных пунктов, при необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. То есть мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов, - рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин, также занимающий пост зампредседателя Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.На текущий момент запись на прививку от коронавируса доступна на две недели вперед. Записаться можно несколькими способами:1 Через личный кабинет на mos.ru или emias.info.2 Через мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО»,3 В информационных киосках городских поликлиник.4 Позвонив в пункт вакцинации (телефон ближайшего к вам пункта по месту жительства можно найти на портале mos.ru).Собственно, в Москве в эти первые недели максимально четко отработали всю логистику вакцинации такого масштаба: как в прививочные пункты доставляется вакцина, где и как она хранится, как ведется работа с записавшимися в самой поликлинике.Владимир МАШКОВ:Это самое правильное, что можно сделатьТем временем среди привившихся от коронавируса все больше знаменитостей.На днях на один из прививочных пунктов приехал известный актер, а ныне худрук «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова) Владимир Машков.- Как у Сергея Владимировича Михалкова в детском стихе было? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь, - улыбался Машков после получения прививки. - Мы все живем в страхах, в разных видах страхов. Ну уж вот этот, который на нас напал в последнее время, от него нужно избавляться. Тем более тем, кто непосредственно работает с большими коллективами. Я всем не просто рекомендую и советую, это такая прямо просьба: побеспокойтесь о здоровье себя родного и своих самых близких людей, обезопасьте себя, сделайте прививку. Поверьте, это правильно, это самое правильное, что можно сделать в наше время.Также на днях вакцинировался звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян вместе с супругой. Ранее это сделали актеры Михаил Боярский и Юрий Стоянов, певец Валерий Леонтьев, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди привившихся руководителей федеральных министерств и ведомств - министр обороны Сергей Шойгу, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие.Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин был одним из первых, кто вакцинировался от ковида.- Я прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследования, для того, чтобы самому понять, насколько это эффективно, - рассказал мэр. - Тяжелых последствий я совершенно не ощутил. Утром была небольшая головная боль, вот, собственно, и все. Уже прошло почти полгода, у меня хорошие титры (титры антител. - Ред.).А В ЭТО ВРЕМЯВ ближайшее время в технополисе «Москва» появится производство вакцины «Спутник V».- Москва является одной из крупнейших фармацевтических площадок страны, - напомнил Сергей Собянин. - Мы производим около 20% фармацевтической продукции, и в период пандемии по поручению президента и правительства мы начали наращивать объемы лекарств, связанных с COVID-19, средств индивидуальной защиты. Сегодня по этим направлениям Москва также является одним из лидеров, но и главное направление, которое было поручено максимально ускорить, - производство вакцины от COVID-19.Новые производственные корпуса построили в течение месяца, проложили 70 км различных коммуникаций, провели газ, воду и электричество. Сейчас фармацевтическая компания «Р-Фарм» завершает ремонт помещений и монтаж оборудования.КОНКРЕТНОКатегории жителей города, которые могут получить вакцину:• работники медицинских и образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности,• работники социальных служб,• сотрудники центров госуслуг,• работники культуры,• торговли и услуг.• транспорта,• энергетики,• промышленности,• сотрудники СМИ.МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА«Вирус не остановить, пока не иммунизируется более 70% населения»- Сегодня специалисты, которые заняты проблемами инфекционных заболеваний, готовы привиться с большим желанием, поскольку прекрасно понимают базовый инфекционный закон: либо переболеть, либо вакцинироваться, - говорит руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус. - Мы отдаем себе отчет в том, что мир столкнулся с вирусом, который при всех достижениях современной медицины унес жизни более 800 тысяч человек, и этот счет не остановится, пока не иммунизируется более 70% населения. Либо через болезнь, либо через вакцинацию. Решение о том, какой путь пройти, каждый человек принимает сам, но давайте вспомним, что победы над оспой, державшей в не меньшем страхе весь мир, удалось достичь исключительно благодаря тотальной вакцинации.ВАЖНОПремьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил, как в столице отлажен этот механизм.- Прошу руководителей регионов активно использовать опыт Москвы при организации вакцинации на местах, - сказал премьер.