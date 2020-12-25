Мечта пятилетнего Паши Лобусева из Москвы исполнилась благодаря новогодней акции «Елка желаний». Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета прочел желание мальчика.- «Мечтаю побывать в роли сотрудника зоопарка. Паша, пять лет». Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет, - сказал Сергей Собянин и сразу же дал поручение организовать для мальчика специальную экскурсию.Новогодние чудесаВ столичный зоопарк маленького Пашу Лобусева привели мама и папа. Родители говорят, что в зоопарке они не первый раз, водят сына сюда практически с рождения.- Паше нравятся животные, он любит птиц. И каждый раз, когда мы приходили, он спрашивал, как их и чем кормят. Он видел, что в вольеры заходят люди. Ему стала интересна работа зоологов, и он говорил, что сам хотел бы покормить птиц, - рассказала Ольга Лобусева, мама мальчика.Написать письмо в рамках акции «Елка желаний» решил папа мальчика Роман Лобусев, который читал в интернете, что уже более 7000 новогодних детских желаний было исполнено.Сам Паша немного стеснялся, но сказал, что очень рад быть в зоопарке. В первую очередь ему нужно было отправиться к самому главному в зоопарке - к гендиректору Светлане Акуловой. Мальчик с родителями зашел в кабинет, сел за стол и стал слушать.- К нам от Деда Мороза впервые поступил запрос, что ребенок хочет поработать в зоопарке. Мы никогда не пускали детей в вольеры животных. Максимум детки пробовали себя в качестве волонтеров. Здесь же мы решили сделать новогоднее чудо для мальчика Паши. Мы придумали безопасную программу, чтобы Паша разложил корм птицам и пандам. Но прежде каждый сотрудник проходит инструктаж по технике безопасности: что можно делать, а что нельзя, как правильно подходить к животным, - рассказывала мальчику Светлана Акулова.- Ладно, - соглашался Паша. - Но можно я работать не буду?- Уже поздно. Все птицы тебя ждут и панды тоже.- У него большая мечта, - добавляла мама.Форма кипера (работника зоопарка) оказалась велика для пятилетнего Паши, поэтому мальчику подарили кофту с енотами.- Такая мне нравится, - одобрил Паша и стал рассматривать елку в кабинете гендиректора.Елка с фруктами для вороновВ Доме птиц маленький Паша был, и не раз. Мама мальчика рассказала, что прошлым летом ему сильно понравилась птица казуар - большая, красивая, с бирюзовой шейкой.- Мы специально приезжали наблюдать за животными. Дома у нас никаких животных нет, потому что у папы аллергия. Поэтому мы часто приезжаем в зоопарк. Паша уже научился читать, поэтому мы покупаем ему книги про животных, и еще у него есть глобус с местами обитания животных. И последнее наше увлечение - коллекционировать фигурки животных, у нас уже целый чемодан таких, - рассказала Ольга Лобусева.Первыми внимание мальчика привлекли сероспинные трубачи, хохлатые гокко и гвинейские турако. А потом стали слышны плеск и какие-то крики.- Кто это? - спросил Паша.- Пингвины. Пойдем посмотрим, как они играют. Можно поиграть с ними в догонялки, - сказала Гаянэ Пилоян, ведущий зоолог Московского зоопарка.Она рассказала, что пингвинов кормят несколько раз в день рыбой, исключительно салакой. Но больше всего им не хватает внимания посетителей, поэтому Паша стал водить ручками по стеклянному вольеру, а пингвины подплывали и будто хотели ущипнуть мальчика.Зоолог предложила Паше подготовить корм для кафрских воронов. Старший коллега показал мальчику, как нужно выкладывать корм на точку рогатым воронам, калао-трубачам.- Для калао-трубачей мы сейчас развешиваем на небольшие елочки фрукты и овощи, а для кафрских воронов хотели выложить корм в такую небольшую картонную машину. Делаем мы так для того, чтобы животным было не скучно, чтобы они могли в тайниках поискать вкусности - в природе же они не едят из миски, а много ходят, ищут еду, - рассказала Гаянэ Пилоян.Из Дома птиц Паша вышел с небольшой игрушкой - теперь его коллекцию пополнит пингвин.- Назову его Пашей, - сказал мальчик.В гости к черно-белым пандамПосле изучения жизни птиц Паше не терпелось побывать в гостях у панд, которых он видел только по телевизору и в интернете.- Сейчас у Паши в фаворитах медведи и панды. Вообще у него первое слово было «слон», и он где-то до 2,5 года просто обожал слонов, - признается Ольга Лобусева.- А как пришла любовь к медведям? - спрашиваю.- Он посмотрел мультфильм «Братец медвежонок», и тема медведей его сильно зацепила, поэтому он сейчас играет с ними, читает про мишек.В китайский вольер к черно-белым пандам Паша пришел со взрослыми вопросами. Он видел, что в зоопарке мишек можно обнимать, и хотел тоже потискать милых животных.- Обнимателем панд хочу быть, - сказал Паша.- Обнимать панд можно, когда им еще только полгодика. А нашим пандам уже 4 года, почти как тебе, Паша. И, к сожалению, сейчас уже их обнимать нельзя даже взрослым. Они уже довольно большие, у них большие зубы и когти, могут поранить, - говорил Александр, сотрудник зоопарка, работающий с пандами.- А есть детский сад для панд?- Они сами еще как дети. Но когда-то у них будет много детей и, возможно, появится детский сад. Мы подумаем, хорошая идея.Тем временем панда Жуи ела сочный бамбук, а Диндин спала на деревянном стеллаже. Вообще есть и лежать - это привычные занятия для панд. Но делают они это так смешно, что просто невозможно оторваться от процесса наблюдения.- Каждый день Жуи съедает около 40 кг бамбука, а Диндин - 30 кг. Из этого состоит 99% их рациона, еще 1% - добавляем фрукты, морковь и панда-кейки - можно сказать, что это такие «пирожные» для них, - говорит Александр, сотрудник зоопарка, работающий с пандами.Панда-кейки делают специально для медведей. Для их приготовления смешивают в миске рис, кукурузу и сою, добавляют яйца, растительное масло, соль, сахар и кальций. Получившийся зерновой хлебушек выпекают и кладут в вольер пандам - Жуи получает 1 кг, а Диндин - 600 граммов панда-кейков.В конце рабочего дня родители Паши признались, что у зоологов непростая работа, ведь нужно столько времени уделить каждому животному, посмотреть, все ли поели, все ли бодры и хорошо себя чувствуют.- Мы не ожидали, если честно, что мэр города Сергей Собянин поможет исполнить желание нашего Паши. Нам, конечно, хотелось показать ему, как работает зоопарк изнутри, как за животными ухаживают, как их кормят, но как это сделать, не знали. Паша точно запомнит это на всю жизнь. Если будет еще одна такая возможность, то мы не откажемся посмотреть, как кормят и ухаживают за другими животными, - сказал Роман Лобусев, папа мальчика.