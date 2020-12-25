Заключить брак в Москве можно в красивых усадьбах, особняках, на стадионах и высотных смотровых площадках. А накануне Нового года двум парам впервые выпал шанс пожениться в необычных местах – в оранжерее и ледяной пещере парка «Зарядья».Так совпало, что 25 декабря столицу и так засыпало снегом, а Сергей Вербицкий и Надежда Рогова пришли регистрировать свой брак в ледяной пещере с кристаллами льда в парке \\"Зарядье\\" - сменили уличную температуру -3 градуса на пещерную -9 градусов. Ставить подписи и обмениваться кольцами пришлось довольно быстро, чтобы не замерзнуть в ледяной красоте.- Завораживающее место, где мы сейчас находимся. Зашли в пещеру, было холодно и прямо \\"протрезвел\\", но когда начались слова и музыка, то \\"оттаял\\", - признался жених Сергей Вербицкий.Сергей и Надежда даже и не мечтали зарегистрировать отношения в такой необычной обстановке. Планировали сходить в Шипиловский ЗАГС, куда и подали заявление.- Нам позвонили и сказали, что мы выиграли возможность пожениться в \\"Зарядье\\". Оказывается, розыгрыш был среди пар, которые подали заявление на 25 декабря в Шипиловский ЗАГС. Мы в \\"Зарядье\\", конечно, бывали и не раз, но в ледяную пещеру не доходили. Мне пришлось сменить свадебный наряд - купить теплое платье, - рассказала невеста Надежда Рогова.Еще одна пара Вадим Зернов и Эльвира Смагина выбрали для бракосочетания более теплую, но также нестандартную площадку - розовый флорариум в парке \\"Зарядье\\", где клубника, пряные травы, экзотические папайя и ананасы растут без почвы в воздушной среде.- Мы никогда не были во флорариуме, очень красиво здесь. Решили выбрать 25 декабря - предновогодние дни, сказка, - говорит Эльвира Смагина.Программисты Вадим и Эльвира познакомились на работе. Красивую дату выбирала невеста и локацию для свадебного путешествия тоже - улетят из снежной Москвы погреться в Сочи. Молодожены признались, что почувствовали себя звездами в окружении камер и представителей СМИ.- Регистрации провели в рамках пилотного проекта только для двух пар, которых выбрали в случайном порядке. В целом, на необычных площадках поженились более 12 тысяч пар с момента запуска проекта (с мая 2019 года). Молодожены выбирают стадионы, красивые особняки. Чтобы пожениться на таких площадках, достаточно заплатить стандартную госпошлину 350 рублей, - рассказала Светлана Жарова, начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы.Если площадки в \\"Зарядье\\" понравятся, то они будут доступны и в будущем, но только по пятницам и субботам. Тогда молодожены смогут посетить и не менее интересные достопримечательности парка: большой амфитеатр со смотровой площадкой под стеклянной корой и знаменитый парящий мост.- Именно с моста открываются лучшие виды на исторический центр столицы — Кремль, собор Василия Блаженного, набережные Москвы-реки и высотку на Котельнической набережной. Парящий мост станет отличным местом для свадебной фотосессии, - рассказали в пресс-службе парка \\"Зарядье\\".До конца 2020 года в столице поженятся более 1000 пар в ЗАГСах Москвы и на необычных площадках.КстатиСамым популярным загсом у молодоженов в 2020 году стал Дворец бракосочетания № 1. Здесь поженились более 5000 пар.Ковидные меры безопасностиНаходиться в масках и перчатках пара и их гости должны все время на территории ЗАГСов и на необычных площадках. Снять маску и перчатки разрешается жениху и невесте во время торжественной речи и обмена кольцами.Топ-5 необычных площадок:- более 570 браков поженились в башнях делового центра «Москва-Сити»,- около 450 пар в Доме торжеств Safisa,- более 420 молодоженов - в современном особняке «Роял»,- более 320 — в особняке на Волхонке, расположенном напротив храма Христа Спасителя,- около 300 пар - в особняке Спиридонова.