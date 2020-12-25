Приняв историческое решение об удвоении протяженности метро, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул: «Мы должны сделать перемещения по городу удобными и комфортными». Для выполнения данной задачи началось активное продление существующих и строительство совершенно новых радиальных веток.Первой из них стала Некрасовская линия, значительно разгрузившая действующие линии подземки и автотрассы на юго-востоке Москвы. В прошлом году открылась ее первая очередь от Некрасовки до Косино, а в этом - были запущены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская». На базе последней сформирован одноименный крупнейший в России транспортно-пересадочный узел, объединивший Некрасовскую и Большую кольцевую линии, МЦК и Горьковское направление МЖД. «Здесь создана не только комфортная зона пересадки между разными видами транспорта, но и полноценное функциональное общественное пространство с большой площадью озеленения», - рассказал о проекте генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.В активном строительстве находится новая Троицкая линия метро. В будущем она вырастет до 40 километров в длину и свяжет Троицк, находящийся в самом центре ТиНАО столицы, со станциями БКЛ, действующей Калужско-Рижской линией и МЦК, став самой протяженной в городе. А пока работы ведутся на стройплощадках первой очереди от «Улицы Новаторов», где будет пересадка на Большое кольцо, до Коммунарки. «На всех пяти станциях участка, возводимых открытым способом, завершен монтаж ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций, полным ходом идут земляные и начаты монолитные работы», - оценил готовность заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Не забывают и о росте действующих линий. Так, Люблинско-Дмитровская линия придет в поселок Северный, сэкономив время в дороге для студентов и преподавателей легендарного Физтеха. «Развернуто строительство трех станций участка, продолжается проходка оставшегося тоннеля между «Улицей 800-летия Москвы» и «Лианозово» и еще двух от «Лианозово» до «Физтеха», - рассказал о ходе работ Юрий Кравцов.Солнцевский радиус достигнет аэропорта «Внуково», сделав его первой воздушной гаванью столицы с собственной станцией метро. Близ второй платформы участка, «Пыхтино», появится метромост. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект», возведение его опор уже на завершающем этапе.Несомненно, что сохранение нынешних темпов метростроения гарантирует выполнение поставленной Правительством Москвы задачи - совсем скоро более 90% москвичей будут обеспечены метрополитеном в шаговой доступности от дома.КСТАТИЧто в будущем?Ведется подготовка к проектированию еще двух новых линий - Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Первая из них начнется у платформы «ЗИЛ» МЦК, пройдет через Нагатинскую пойму с пересадкой на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии, и Нагатинский затон, где можно будет пересесть на БКЛ, после чего сквозь районы Курьяново, Царицыно, Москворечье-Сабурово достигнет Восточного и Западного Бирюлево, а в перспективе - выйдет на территорию ТиНАО. На 23 км здесь разместятся 10 станций. Вторая ветка, с 9 станциями, свяжет центр города с Рублево-Архангельским, где создается новый современный городской район.