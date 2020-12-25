Клуб Adrenaline Stadium закрывают на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Кипелова. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.Проверку начали в связи с публикацией в СМИ, что на концерте Валерия Кипелова 4 декабря не соблюдали антиковидные меры.- Как видно на видео и фото, размещенных в интернете, у большинства зрителей отсутствовали маски, не соблюдалась социальная дистанция, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве.Уже 5 декабря года было возбуждено дело о правонарушениях и о временном запрете деятельности, а 7 декабря еще до решения суда клуб был опечатан.- Был опечатан главный вход в помещения концертного зала, а также вход для ВИП зрителей. Административные материалы были направлены в Савеловский районный суд, - уточнили в Роспотребнадзоре Москвы.Следует отметить, что нарушения в этом клубе были уже 18 октября, помещения клуба также были опечатаны, и по решению Савеловского районного суда деятельность клуба была приостановлена на 30 суток. А при контрольной проверке 12 декабря было обнаружено, что печати сорвали. В связи с этим двери главного входа и входа для ВИП повторно опечатали.В Савеловском суде 25 декабря 2020 года в ходе заседания владельцы клуба были признаны виновными. Решено назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.В Роспотребнадзоре напомнили, что проведение массовых мероприятий в городе Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле.