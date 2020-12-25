Группа компаний «Галс» завершила продажу башни «А» бизнес-центра SkyLight. Офисное здание общей площадью около 50 тысяч квадратных метров включает в себя помещения для аренды и большую подземную парковку.Как рассказал президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов, помещения башни уже сданы в аренду по договору до весны 2026 года, поэтому новому владельцу недвижимости не придется самостоятельно искать клиентов.«Мы видим высокий интерес у инвесторов к покупке премиальных офисных помещений в качестве готового арендного бизнеса. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже башни «А» БЦ SkyLight, полностью реализованного офисного здания премиального уровня, завершилась. Для нового владельца сделка стала инвестиционной, так как объект полностью сдан в аренду компании Mail.ru Group до апреля 2026 года», – отметил Адамов.Отметим, современный бизнес-центра SkyLight представляет собой офисный комплекс класса «А». Он включает в себя два зеркально расположенных 27-этажных здания: башни «А» и «Б». Объект создан в стиле hi-tech по уникальному архитектурному проекту архитектора Алексея Воронцова. Оба строения соответствуют передовым инженерным и техническим требованиям.Бизнес-центр расположен в Ленинградском деловом районе и не раз становился лауреатом престижных премий рынка коммерческой недвижимости.Добавим, что в портфель коммерческой недвижимости ГК «Галс» (более 600 тысяч квадратных метров) входят такие объекты премиального уровня, как БЦ «Искра-Парк» и БЦ Skylight, «Даниловский Форт», «Невская Ратуша» в г. Санкт-Петербурге и уникальный торговый объект - «Центральный Детский Магазин» на Лубянке.