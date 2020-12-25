Уже двое суток врачи одной из московских клиник борются за жизнь 40-летней менеджера Натальи Конеевой. Шансы на выздоровление есть, но медики не спешат с прогнозами. Это и понятно, в больницу она попала с огнестрельным ранением в голову. Пуля прошла через череп и частично задела ухо. Напомним, все произошло вечером в среду, 23 декабря, на улице Беловежской. Наталья возвращалась домой с работы в тот момент, когда ее подкараулил мужчина в черной маске с пистолетом. Он выстрелил почти в упор и скрылся.Под подозрение сразу попал бывший муж женщины. Задержать его удалось в пятницу, 25 декабря. Свою вину он уже признал.- Это моя баба и все, - заявил он оперативникам.Мотивом для убийства стала месть. Как стало известно \\"КП\\", Наталья еще летом подала на развод. В сентябре супруги, прожившие вместе почти 10 лет, официально стали чужими людьми. Вот только мужчина все никак не мог смириться со статусом: \\"бывший\\".- Сначала он заваливал ее букетами и конфетами. А когда понял, что она не готова вернуться в семью, начал угрожать, - рассказала \\"КП\\" подруга пострадавшей Татьяна Голдова. - Я много раз просила ее написать заявление в полицию, но она боялась, что от этого будет еще хуже, что он ей отомстит. Он ведь всю их совместную жизнь жестоко ее избивал: и ребра ломал и нос. Чего только не было. Он настоящий тиран и человек психически неуравновешенный.Откуда мужчина взял пистолет, сейчас устанавливают следователи.- Уголовные дела возбуждены по статье 105 УК РФ в части \\"Покушение на убийство\\" и по статье 222 УК РФ \\"Незаконный оборот оружия\\", - сообщила \\"КП\\" Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.Уже в ближайшие дни следователи выйдут с ходатайством об аресте обвиняемого.Тем временем в Москве продолжаются поиски еще одного стрелка. По роковому стечению обстоятельств преступления случились в один день с разницей в несколько часов. Мы уже рассказывали о жестоком убийстве 30-летней хореографа Натальи Прониной. Напомним, мужчина в черной маске подкараулил женщину около ее дома на улице Профсоюзной и дважды выстрелил ей в грудь. Наталья спустя несколько часов умерла в больнице. В уголовном деле до сих пор нет подозреваемых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыстрелил в голову и сбежал: в Москве люди в масках напали на двух женщин с разницей в два часаОдна пострадавшая в тяжелом состоянии, вторая - погибла, но связаны ли эти преступления, пока неизвестно (подробности).