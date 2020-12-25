В прошлом году в городе Кингисепп Ленинградской области компания «ЕвроХим» успешно запустила в эксплуатацию один из самых эффективных в мире заводов по производству аммиака - «ЕвроХим-Северо-Запад» мощностью в миллион тонн аммиака в год! А сегодня стало известно, что корпорация развития ВЭБ.РФ и банки-партнеры готовы профинансировать в Кингисеппе новый проект минерально-химической компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко.- «ЕвроХим-Северо-Запад-2» – самый большой проект этого года в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Партнерами выступают четыре крупнейших коммерческих банка, - сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский. - При поддержке ВЭБ.РФ в Кингисеппе создается новый промышленный кластер: корпорация развития уже финансирует крупнейший в России проект в газохимии (комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге). Для нас фундаментально, что проекты предусматривают комплексное развитие территорий, то есть, наряду с созданием производственных мощностей, возводятся жилье и социальная инфраструктура.Мощность предприятия составят 1,4 млн тонн карбамида и 1,1 млн тонн аммиака в год. Завод планируется построить к 2023 году.Новый завод важен не только для компании – для страны в целом. Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,6 млрд долларов и до 3 млрд рублей налогов. На пике строительства будут задействованы 8000 человек. На заводе создаются около 400 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.- Мы благодарны ВЭБ.РФ и его «Фабрике проектного финансирования» за содействие в реализации проекта. Кроме того, этот проект стал одним из первых в России, по которому заключено Соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Наш проект – отличный пример того, как подобные механизмы на практике стимулируют рост инвестиций в экономику нашей страны, - пояснил генеральный директор «ЕвроХима» Владимир Рашевский.Отметим, что заключённое «ЕвроХимом» с Минэкономразвития и правительством Ленинградской области Соглашение о защите и поощрении капитала предполагает, что налоговые ставки, включая прочие отчисления государству и другие условия работы на протяжении всего развития инвестиционного проекта останутся неизменными.