25 декабря практически весь день в Москве идет снег. Ледяные осадки поднимают настроение тем, кто сидит дома, и провоцируют пробки на дорогах. Столь продолжительного снегопада в столице в декабре еще не было. Однако это вовсе не рекорд за историю метеорологических наблюдений.— За ночь мы прогнозировали 1 — 3 мм осадков, а за день 5 — 8 мм. Точно будет известно к концу дня, но думаю, так и будет. Рекордных значений число осадков не достигнет. В Москве случались и более снежные ситуации. Например, в 1977 году 25 декабря за сутки выпало 12,4 мм. Сегодня мы явно недотянем до этого рекорда, — рассказала корреспонденту kp.ru главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.Чтобы оценить масштаб снегопада, стоит сравнить эти показатели с месячной суммой осадков. В декабре по норме она равняется 56 мм. То есть даже если сегодня выпадет 11 мм, это будет лишь пятая часть от месячной суммы.— Сейчас зима, поэтому снегопады и метели для Москвы — это нормально. В новогоднюю ночь осадки не исключены. Но это не будет такой же снегопад, как сегодня. Температура будет слабоотрицательной (небольшой минус — прим.авт.), — добавила метеоролог.Снега в Москву принес атлантический циклон «Грета». Из-за этого утром в столице были проблемы с общественным транспортом, а часть рейсов в аэропортах региона пришлось задержать. Ближе к ночи ожидают оттепели и гололед.