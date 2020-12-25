Москва готовится встречать Новый 2021 год. Улицы и площади уже украсили ёлками, гирляндами и световыми арками. В метро запустили специальный новогодний поезд \\"Ёж\\" на Кольцевой линии. Теперь праздничный наряд примерили электробусы и трамваи, курсирующие по городским маршрутам.\\"В Москве сложилась хорошая традиция украшать к Новому году общественный транспорт, и в этом году мы не будем ее нарушать, - сказал сегодня, 25 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новогоднего общественного транспорта. - Как и в прошлом году, в новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно. А парковка будет бесплатной до 10 января\\".КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТРАНСПОРТМассовые народные гуляния в новогоднюю ночь в этом году отменили. Но транспортники ожидают большой поток пассажиров в праздничные часы. Поэтому общественный транспорт будет перевозить горожан так:- в наземке, метро и такси почти вдвое вырастет количество машин и поездов;- метро и МЦК - работают без перерыва всю ночь с 31 декабря на 1 января;- МЦД - продлит работу в новогоднюю ночь до 2.30;- наземный транспорт - в ночь с 31 декабря на 1 января курсируют 174 маршрута. При этом 74 маршрута - всю ночь. Ещё 100 маршрутов продлили до 3.30;- проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января;- для тех, кто встретит Новый год в метро – в вагонах поездов на 15 тысячах экранов будет транслироваться поздравление президента России.ЧТО ЕЩЁ1. На все время новогодних каникул – с 1 по 9 января уличные парковки станут бесплатными. Затем 10 января парковки будут работать по графику воскресенья, то есть оплачиваются только стоянки в самых оживлённых местах для регулирования траффика.2. В Рождественскую ночь:- некоторые маршруты наземки продлят до 3.00 ночи;- метро и МЦК – до 2.00. Москвичи смогут спокойно добраться домой после праздничных богослужений.3. На все новогодние праздники на 20% увеличат штат дежурных смен служб безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. Им будут помогать полицейские кинологи со служебными собаками.4. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.ЧТО УКРАСИЛИ В СТОЛИЦЕНовогодний транспорт поедет по улицам Москвы уже в шестой раз. Несмотря на пандемию к Новому году украсили более 1 тысячи машин различных городских служб:- Мосгортранс - 50 трамваев и 50 электробусов со светодиодными гирляндами;- метрополитен - специальный новогодний состав на Кольцевой линии;- ЦОДД - почти 1000 автобусов и 25 парконов в новогодней праздничной оклейке;- Комплекс городского хозяйства Москвы – более 50 \\"новогодних\\" коммунальных машин. Кузова спецтехники оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.