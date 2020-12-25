В столичном метро продолжают создавать новогоднее настроение. На двух станциях появились онлайн-двери с поздравлениями. Найти красные двери можно на «Пушкинской» и «Площади Революции».- Открыв онлайн-двери, можно услышать музыку и поздравления от артистов «Музыка в метро». Не проезжайте мимо, открывайте двери и заряжайтесь волшебством, - рассказали в пресс-службе Департаменте транспорта Москвы.Открывать и закрывать двери можно сколько угодно раз – такими движениями будут меняться исполнители. Стили поздравлений разные, у артистов в руках гитары, балалайки.В метрополитене подготовили еще несколько новогодних сюрпризов. На стойках «Живое общение» в метро на МЦК стала работать новогодняя почта, где можно отправить открытку своим близким – их доставят в любую точку Москвы. Почта будет работать до 8 января. Здесь же можно отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.Напомним, что по Кольцевой дороге начал курсировать новогодний поезд со снегирями, гирляндами и снежинками. Прокатиться в таком желают многие, так как это уникальная фотозона. И даже не страшно, если проедешь свою остановку, зато какие будут фотографии и настроение.- Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 000 экранов будем транслировать обращение Президента России, — рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.