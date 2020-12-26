Чем ближе Новый год, тем больше елок становится в Москве. Главная лесная красавица – на Соборной площади в Кремле, мультяшная возле ГУМ-катка. Много елок в столичных парках. краше другой. «КП» рассказывает о самых необычных елках, которые появились в столице в этом году.ЭкоелкаПарк Горького всегда удивляет выбором новогодней елки. В этот раз поставили экоелку в виде кубов, чтобы обратить внимание к проблеме сортировки мусора. Если присмотреться, что можно увидеть гранулы и флексы (измельченный пластик).- Ежегодно на свалки попадают миллиарды пластиковых бутылок, однако, перерабатывая их, можно изготавливать много новых вещей: упаковку, декор, мебель и даже одежду, - рассказали в Парке Горького.Где: Крымский Вал, 9. Станция метро «Октябрьская».80 сразу: с мороженым и в меховых шубахСамые модные елки в ГУМе – на первой линии поставили 80 елок, которые нарядили партнеры магазина. Телевизионные каналы и киногруппы украсили елочки шарами с лицами артистов, меховыми игрушками, пломбиром в стаканчиках, звездами, розами, коробками с подарками, брошечками, туфельками и перьями.- Насладиться волшебством, сделать самые красивые фотографии и ощутить чудо долгожданного праздника можно до середины января 2021 года, - рассказали в пресс-службе ГУМа.Где: Красная площадь, 3. Станция метро «Охотный ряд».12-метровая из кристалловВ атриуме магазина ЦУМ появилась необычная елка. Форма новогоднего дерева воздушная, ветки кружевные. Высота елочки 12 метров. На ней можно рассмотреть декоративные серебряные звезды и месяцы – всего около 2000 украшений. Елка сияет золотом и серебром, как драгоценное украшение – такой эффект благодаря кристальным граням. Верхушку елочки украсили звездой.Где: улица Петровка, 2. Станция метро «Охотный ряд».Двойная елкаНеобычная елка в разрезе установлена возле мэрии Москвы на Тверской улице. Новогоднее дерево будто разделили на две части. Елочка украшена красными, розовыми и золотыми шарами.Где: улица Тверская, 13. Станция метро «Чеховская».БутылочнаяНа Театральной площади поставили елку из пустых бутылок. Она привлекает внимание прохожих, появляется желание посчитать количество бутылок. Добавить свою, кстати, невозможно.Где: Театральная площадь, 5 строение 2. Станция метро «Площадь Революции».Дизайнерские елкиНовогодний лес «вырос» возле магазина ЦУМ. Столичные дизайнеры украсили елочки, выбрав необычное оформление – ловите идеи, а вдруг и вы свою так нарядите? Первая идея – игрушки в виде воздушных шаров, вторая – с варежками, матрешками, лошадками, третья – с мятными бантами, свечами и васильками, четвертая – металлические шары и открытки, пятая – спортивные медали и золотые шары, шестая – розовые мешочки, седьмая – тканевые котики, зайчики и бантики. Есть даже в тему нынешнего года – с градусниками, машинами скорой помощи и сердцами.Где: улица Петровка, 2. Станция метро «Кузнецкий Мост».КонфетнаяНеобычную задумку воплотили на площади возле торгового центра «Европейский» - там появился переливающийся огнями маленький Санкт-Петербург с достопримечательностями и красивой елкой. Лесная красавица полностью украшена шоколадными конфетами и леденцами.Где: площадь Киевского вокзала, 2. Станция метро «Киевская».Транспортные елкиСамая добрая елка посвящена проекту «Хвосты и Лапки». На ней шары с портретами кошек и собак. Она установлена возле станции «Лужники» МЦК. Засверкала елка и возле Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.- Еще один сюрприз возле елки у павильона МЦД на Киевском вокзале – там проходит выставка из 14 картин русских художников ХIХ-ХХ века, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.