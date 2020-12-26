Москва готовится к празднованию Нового года. Поднять бокалы в полночь в ресторанах не получится, в ночных клубах выключат музыку - заведения будут работать до 23.00. Сходить на привычные новогодние ярмарки тоже не получится – фестиваль «Путешествие в Рождество» отменили. «КП» выяснила, что будет работать в столице 31 декабря.- Красную площадь будет доступна для москвичей. Сообщений о закрытии не поступало, - сообщили в ФСО РФ.Книги, спорт и ЗарядьеЦентральная улица города Тверская в прошлом году была пешеходной – можно было гулять в зимних фотозонах, греться возле уличных каминов, водить хороводы, петь и танцевать. В связи с этим продлевали работу кафе и магазины. А как в этот раз?Кафе и рестораны закроются даже раньше установленного ограничения из-за пандемии (заведения общепита имеют право работать до 23.00).- Будем обслуживать клиентов до 19.00-20.00, а 1 января откроемся около 12.00-13.00, - рассказали в «Вареничной №1» на Тверской улице.- Гостей ждем до 20.00, а потом отпустим персонал отмечать Новый год, а 1 января отроемся в 12.00, - рассказали в «Шоколаднице» на Тверской улице.Магазины также сокращают часы работы. ГУМ закроется в 20.00, торговый центр «Европейский» в 19.00, а откроются магазины уже 2 января в 10.00.- Будем работать 31 декабря до 20.00, а 1 января – выходной, - рассказали в ГУМе.- Будем работать 31 декабря до 19.00, 1 января – выходной, откроемся 2 января в 10.00 и будем работать по графику до 22.00, - рассказали в торговом центре «Охотный ряд».Немного раньше закроется торговая галерея «Москва» - до 18.00, 1 января магазины работать не будут, а рестораны будут рады гостям с 14.00.Легендарный книжный магазин «Москва» на Тверской улице, где, кроме книг можно купить и новогодние открытки, сувениры, будет работать 31 декабря до 20.00, 1 января – выходной, а со 2 января будет работать в штатном режиме – с 10.00 до 22.00.Покататься на коньках на ГУМ-катке на Красной площади можно будет до 18.15, а 1 января 2021 года первый сеанс начнется в 11.30.Оказавшись в центре, самые спортивные москвичи могут 31 декабря успеть сходить на тренировку в спортзал «Х-Fit Столешников» - будет открыт до 19.00, 1 января – выходной, а 2 января можно уже с 8.00 утра «сбрасывать» жир от салатиков с майонезом и тортов.Парк «Зарядье» закрывать не будут - в нем можно будет гулять всю новогоднюю ночь. Павильоны 31 декабря будут работать с 10.00 до 20.00, 1 января они откроются немного позже - с 12.00 и будут доступны до 21.00, а со 2 по 10 января — с 10.00 до 21.00.Дельфины и мороженоеПарк развлечений «Остров Мечты» 31 декабря и 1 января будет работать с 12.00 до 20.00. Гостей ждет встреча с Дедом Морозом, мастер-классы и шумная ярмарка.Смотровая площадка Panorama360 в башне «Федерация» в «Москва-Сити» будет работать 31 декабря до 19.00.- Откроемся 1 января в 13.00 и будем рады гостям до 23.00, а уже со 2 по 8 января будем работать в привычном режиме с 10.00 до 23.00, - рассказали в пресс-службе Panorama360. – До 10 января будут проходить новогодние шоу с неограниченной дегустацией мороженого и шоколада.Прогулки на теплоходах по Москва-реке будут до 23.00, в рейс не выйдут только белоснежные яхты «Рэдиссон Ройал» - по маршруту они отправятся уже 1 января.- До 31 января яхты будут по-новогоднему украшены, будет действовать специальное рождественское меню, в которое вошли традиционные праздничные блюда русской и европейской кухни, - рассказали в флотилии «Рэдиссон Ройал». – Все яхты прошли необходимые проверки. На борту строго соблюдается социальная дистанция, на причалах обязательно ношение масок, перчаток и использование антисептиков.Самый большой фудмолл «Депо» будет работать 31 декабря до 19.00, поздравлять гостей будет Дед Мороз и Снегурочка. Стоит напомнить, что рестораны и корнеры работают на доставку до 23.00. А 1 января откроется с 14.00.«Москвариум» на ВДНХ будет открыт 31 декабря до 18.00, а 1 января начнет свою работу на час позже – в 11.00, со 2 января двери для посетителей будут открыты в обычном режиме с 10.00 до 22.00.Бассейн и канатная дорогаКанатная дорога будет радовать москвичей ночными видами, поэтому 31 декабря будет работать с 11.00 до 5.00, потом небольшой перерыв и 1 января с 16.00 до 23.00, со 2 по 8 января – с 10.00 до 23.00.Покататься на коньках 31 декабря можно будет на всех городских катках, многие из них отменили последний сеанс.- В праздничный день, 31 декабря, будет только один сеанс с 16.30 до 19.00, уже 1 января работаем по полной программе – три сеанса с 13.00 до 22.30, - рассказали в пресс-службе спортивного комплекса «Лужники».Для любителей теплых стран и моря будет даже 31 декабря работать аквакомплекс с бассейнами и термами «Лужники» - до 18.00, а 1 января - с 12.00 до 22.00.КстатиКак будут работать метро и автобусы?Всю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать метро и Московское центральное кольцо (МЦК). И так в столице уже пятый год подряд. Поезда МЦД будут курсировать до 2.30. Продлит работу и наземный транспорт, из них на 74 маршрутах – на всю ночь, работа еще 100 маршрутов - до 3.30.- Проезд в наземном транспорте, метро и МЦК будет бесплатным в период с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.