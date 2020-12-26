Несколько недель 51-летний москвич был в оперативной разработке. Внимание полиции привлёк интерес мужчины к оружию. И подозрения оказались небезосновательными. Во время обыска в его квартире на север-востоке столицы обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе главка столичного УМВД.- В ходе обыска изъяты револьвер «Наган» и пистолет «Tokarev-CO», спортивно-охотничье ружье и более трехсот патронов, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.Револьвер и пистолет – боевые. Как стало известно «КП», ранее оба ствола были списаны, то есть в них внесли изменения, которые не позволяют использовать их в качестве огнестрельного оружия. Однако новый владелец оказался на все руки мастер. Он снова переделал оружие в боевое. Зачем? На этот вопрос полиции москвич не отвечает. Он воспользовался правом не свидетельствовать против себя.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в столичной полиции.