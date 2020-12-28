А ведь это не только про природу - клевер, зверобой, колокольчик. Не только про глоток кислорода под самыми окнами многоэтажек. Это еще и про людей, проявивших беспримерное неравнодушие. Да, звучит пафосно, как в советской многотиражке. Но по-другому не получается.Смотрите сами.Три года назад управа Академического района выкатила проект благоустройства бесхозной территории площадью 3 га (в районе дома № 6 по ул. Дмитрия Ульянова). Здесь стояли гаражи, потом их снесли.Местные жители ознакомились, и им такой вариант не понравился. Вместо ароматного живого разнотравья опять - газон, тротуарная плитка, искусственные покрытия. Насекомые с птицами в такой среде не выживут.И тогда жители сказали: давайте мы разработаем свой проект и будем его реализовывать вместе с вами - аккуратно, чтобы не навредить природе. В управе пожали плечами, но согласились. Мол, пожалуйста. Даем три месяца. Думали: пустая болтовня, какая часто доносится из зала на публичных слушаниях и собраниях.Но не тут-то было. Жители объединились в рабочую группу. Привлекли урбанистов, биологов, дизайнеров, специалистов Московского архитектурного института (МАРХИ). И те сообща спроектировали парк таким образом, чтобы было хорошо всем - и людям, и экосистеме. Казалось бы, довольно маленький луг. Рядом много-этажки напирают. При этом на участке зафиксировано более 500 видов животных, растений и грибов. Из них 19 занесены в Красную книгу Москвы.- Заставлять такое биоразнообразие каруселями рука не поднимается, - рассказала «КП» местная жительница и координатор проекта «Заповедный луг» Надежда Кияткина. - К тому же через дорогу Академический парк. Там полно всяких активностей.Прошло три месяца. И пришли жители снова в управу. Как Федот-стрелец с золотым ковром. Только вместо ковра новый проект. Подписанный профессорами, кандидатами наук, известными архитекторами, лауреатами фестиваля «Сады и люди»…В управе, конечно, подивились. И дали следующее задание. Мол, если согласуете ваше детище во всех необходимых инстанциях, все будет сделано по-вашему.А это, на минуточку, 17 ведомств.ПРИРОДЫ РАЙСКИЙ УГОЛОК- Вам надо обязательно приехать сюда летом, - улыбается Надежда Кияткина, показывая тот самый луг, припорошенный снежком. - Здесь травы такой сладостью отдают. Прям медом пахнет. И цветов очень много.Мы идем по дикой тропинке в семи километрах от Кремля. Даже зимой можно увидеть различные виды трав.- Вот, например, донник лекарственный, а чуть дальше ежа сборная, - редактор Красной книги Москвы, энтомолог, кандидат биологических наук Тимофей Левченко на луг приходит не только ради прогулки, но и в научных целях. - Это бодяк обыкновенный. Вот клевер... Место поистине уникальное. Изучая территорию, я обнаружил большую болотную кобылку (насекомое семейства настоящих саранчовых. - Ред.). Это охраняемый вид, не склонный к полетам и дальним перемещениям. Получается, на этом участке он сохранился с тех времен, когда здесь и города еще не было.Но вернемся к нашим инстанциям. Проектной компании ООО «ЦПРД», которая занимается «Заповедным лугом», удалось согласовать план обустройства с 15-ю ведомствами. И лишь в двух получили отказ. В Департаменте природопользования и Москомархитектуре.- Проект предполагает удаление ясенелистного клена, очень вредного для остальных растений, - рассказала Надежда Кияткина. - Но нужно и чем-то компенсировать. Мы бы это, конечно, решили. А вот второй отказ серьезнее.Это тот, который от Москомархитектуры. Там пояснили, что луг расположен на «красной линии», а потому ничего проектировать на этом участке нельзя - рано или поздно здесь должен пройти дублер Ленинского проспекта.- Мы, если честно, удивились такому ответу, потому что на том же отрезке находится и Академический парк, - говорит Надежда. - Его же только открыли недавно (в 2017 году. - Ред.).Как бы то ни было, проект пока заморожен. Как в прямом смысле, так и в переносном. Что не мешает ему получать премии за собственную уникальность.P.S. Несмотря на проволочки с согласованием, жители Академического района пытаются договориться с местным «Жилищником», чтобы за их лугом ухаживали должным образом и не косили, например, слишком часто траву. В планах посадить несколько кустарников в районе дома № 12/3 по ул. Ивана Бабушкина. Отсыпать часть дорожки. В общем, начать с малого. Ну и ни в коем случае не допустить, чтобы «Заповедный луг» закатали асфальтом, как это планировалось три года назад.И, конечно, энтузиасты и лауреаты надеются, что когда-нибудь их «Заповедный луг» заколосится не только на бумаге.ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕЗа последние три года проект «Заповедный луг» получил Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре, архитектурную премию «Дом на Брестской», а недавно и премию правительства Москвы (70 тыс. руб.) - «за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города».Жители Академического района и те, кто разрабатывал «Заповедный луг», надеются, что их вариант благоустройства станет хорошим примером и для других районов. И что между столичными многоэтажками заколосятся луга, сделав нашу среду обитания комфортнее и полезнее.ЧТО ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬДля того чтобы «Заповедный луг» не растерял своего биоразнообразия, обустраивать его планируется осторожными и плавными движениями. Как в операционной.Вот некоторые элементы, на которые жители Академического района согласились:- скамейки с интегрированными в них цветниками;- арт-объект «Арки» на входе (материал - дерево);- прогулочная зона с насыпными холмами и яблоневым садом (там же в кустарниках гнездится соловей);- детская площадка с многофункциональным комплексом для всех возрастов (покрытие мягкое - из коры лиственницы);- деревянные экраны, скрывающие примыкающие парковки (уже сейчас в рамках проекта обустроили 75 мест);Все остальное пространство - природный луг.