С каждой неделей в столице все больше тех, кто может получить защиту от коронавируса. Напомним, в начале декабря при городских поликлиниках по всей Москве открылись 70 пунктов вакцинации. Врачи напоминают, что во время пандемии вакцинация остается главной защитой от коронавируса.С понедельника, 28 декабря, в столице открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет и еще нескольких новых категорий жителей (см. «Конкретно»). Минздрав РФ одобрил вакцину для людей старшего возраста. Все необходимые для этого испытания пройдены. Для пожилых людей прививка от COVID так же эффективна и безопасна, как и для остальных.НА ЗАМЕТКУ1 Как записатьсяТем, кто прикреплен к московской поликлинике, запись на вакцинацию доступна:• на порталах mos.ru и emias.info;• в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»;• через информационные киоски в поликлиниках;• по телефону прививочных пунктов (адреса и контакты - на сайте Департамента здравоохранения столицы https://mosgorzdrav.ru).Если прикрепления к московской поликлинике нет, то для записи нужно позвонить в ближайшую поликлинику (подробнее - www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/#map2).2 Что принести с собойВ прививочном пункте нужно показать:• паспорт;• полис ОМС (независимо от места выдачи);• документ, подтверждающий трудоустройство в отрасли или организации в Москве (например, справку с работы).3 Сколько длится процедураПрививочные кабинеты работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Пациенту требуется не менее 1 часа свободного времени:• осмотр врача перед прививкой - 10 минут;• подготовка препарата (вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой) - около 15 минут;• наблюдение после прививки - около 30 минут.Пациент получает сертификат, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19.КОНКРЕТНОКому делают прививкиВ списке те, кто работает в таких сферах:• медицина, в том числе сюда входят частные клиники;• образование, в том числе сотрудники частных учебных организаций;• культура, в том числе частные культурные институции;• торговля и услуги;• промышленные предприятия;• транспорт;• энергетика;• городские социальные службы;• центры госуслуг «Мои документы»;• средства массовой информации.С 28 декабря, то есть сегодня, к ним добавились:• ЖКХ;• предприятия общепита;• индустрия спорта;• некоммерческие организации и волонтеры;• религиозные организации;• органы охраны правопорядка, в том числе полиция, прокуратура, суды, судебные приставы;• жители старше 60 лет.ВАЖНО!Вакцину против COVID-19 можно получить, только если:• вы старше 18 лет;• у вас нет хронических болезней;• вы не участвуете в клиническом исследовании препарата от коронавируса;• вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;• в последние 30 дней не делали прививок;• вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).Прививку не делают также тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Отказ получат люди с хроническими системными инфекциями, туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ.ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕСЕще больше информации о вакцинации - www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/