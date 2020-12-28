Москва сильно изменилась в 2020-м. Столица достойно справляется с главным испытанием - пандемией коронавируса. Вместе с врачами на передовую сразу же вышли строители.Полноценный инфекционный медицинский комплекс в Вороновском на 800 мест состоит из 50 одноэтажных строений и 14 двух-трехэтажных секций общежития. Полностью оснащенные всем необходимым для больных коронавирусом здания были построены за 34 дня. Этот медцентр будет работать и после пандемии. Строителям пришлось одновременно и проектировать, и возводить новые корпуса. За счет четкого алгоритма и отработки всех технологических процессов такой сложный проект был готов в невероятно сжатые сроки. Обычно на подобные комплексы уходит не меньше двух лет.В столице при этом продолжаются все начатые стройки. «По каждой городской программе мы находимся в стадии реализации, останавливать их и тем более урезать нецелесообразно, - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Всего в этом году за счет средств горбюджета будет сдано 132 объекта. А в новом году объемы строительства будем только наращивать».СКАЗАНО- В 2020 году наш город, страна и все человечество столкнулись с исключительным вызовом - эпидемией, которую мир не знал, наверное, последнюю сотню лет. Мы в полном объеме выполнили все социальные обязательства перед москвичами. Более того, пандемия не остановила реализацию ключевых строительных проектов. Город продолжает строить жилье, школы, больницы и поликлиники, метро, дороги и другую инфраструктуру, улучшающую повседневную жизнь москвичей.А новый госпиталь в Вороновском, построенный всего за 34 дня, прослужит несколько десятилетий.Задача создания качественной городской среды тесно переплетается с вопросами развития транспортной системы. В планах на ближайшие годы - завершение строительства Большой кольцевой линии метро и первого участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково и ряд других проектов. В дополнение к двум первым диаметрам наземного метро будут открыты МЦД-3 «Зеленоград - Раменское». Решения приняты, значительная часть объектов находится в стройке.Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы.ВАЖНО!Всего в 2020 году за счет городского бюджета Департаментом строительства Москвы будет возведено 132 объекта площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Ни один проект не останавливается, несмотря на ситуацию с коронавирусом.В 2021 году построят 170 объектов площадью более 2 миллионов квадратных метров. Это на 25% больше, чем в текущем году.КОНКРЕТНОМетроС начала 2020 года в столице открылись:• 6 новых станций.В ближайшее время на Большой кольцевой линии запустят станцию «Электрозаводская» и участок от станции «Хорошевская» до станции «Мневники».В 2021 году для пассажиров откроются 11 новых станций на Большой кольцевой линии.Московские центральные диаметрыС начала 2020 года для пассажиров:• открыто 5 новых станций;• реконструировано 8 существующих станций;• построено 46 километров новых путей.В 2021 году планируется:• построить 5 станций;• реконструировать 9 станций;• построить и открыть транспортный узел для поездов дальнего следования.В этом году на 2 транспортно-пересадочных узлах завершен первый этап:• «Технопарк»;• «Рязанская» («Нижегородская»).В 2021 году планируется завершить 13 ТПУ.ДорогиС начала 2020 года в столице построены:• дорог общей протяженностью - 101,2 километра;• искусственных сооружений - 23;• пешеходных переходов - 20.Среди главных проектов - вылетная магистраль проспект Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца и улично-дорожная сеть для больницы в Вороновском.В 2021 году Департамент строительства столицы планирует завершить:• дороги общей длиной 53,4 километра;• 17 искусственных сооружений.ТОП-5ЦЕНТР ПЯТИБОРЬЯ И ВЫЛЕТНАЯ МАГИСТРАЛЬУходящий год принес немало открытий. Среди значимых проектов Департамента строительства Москвы, завершенных за прошедшие месяцы:1 Проспект Генерала Дорохова - новая вылетная магистраль Москвы. Стартовавшая осенью трасса уже частично разгрузила Кутузовский и Мичуринский проспекты. В ближайшем будущем дорога поможет развитию перспективных районов города.2 Полное открытие Некрасовской линии метро. Долгожданная прежде всего для жителей юго-востока столицы ветка снизила загрузку станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии. Участок длиной более 22 километров с 10 станциями экономит пассажирам до 30 минут в день на поездках. Свободнее стало и на соседних с линией дорогах.3 Центр современного пятиборья в районе Северный. Это самый крупный в Европе подобный комплекс. В распоряжении столичных спортсменов - конноспортивный и легкоатлетический манежи, 50-метровый бассейн, а также залы для стрельбы из лука и пневматического оружия. Все тренировки - под одной крышей. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 280 спортсменов.4 Школа на 900 мест (Долгопрудная аллея, д. 16). Для учеников распахнуло двери современное четырехэтажное здание. Построенная по индивидуальному проекту школа оснащена инженерными системами, оргтехникой, мебелью, учебными пособиями.5 Культурно-досуговый центр в районе Строгино на месте кинотеатра «Таджикистан» (ул. Маршала Катукова, д. 8). Красивое двухэтажное здание разделено на две зоны - клубную и зрелищную. Для посетителей открыли концертный зал на 510 мест, библиотеку, мастерские и места для отдыха.