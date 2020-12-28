Каждая новая дорога, станция метро или спорткомплекс начинает перезагрузку столицы еще до того, как строители полностью выполнят проект. А после их открытия жизнь в обновленных районах меняется кардинально.За все новые городские проекты уже десять лет отвечает Департамент строительства Москвы. В юбилей принято подводить итоги. Мы выбрали самые значимые сооружения, возведенные департаментом за это десятилетие.СКАЗАНО- В Москве за последние 10 лет проделана колоссальная работа. С каждым годом мы с вами видим, как преображается город, увеличивается количество необходимых дорог, медицинских учреждений, школ, отличных спортивных объектов, улучшается жилье.Рафик ЗАГРУТДИНОВ, руководитель Департамента строительства Москвы.2013 - 2020 гг.Дороги: Вылетные магистрали и крупные развязки.Для водителей обновили уже более 13 вылетных магистралей. Среди них, например, Ленинградское, Ярославское, Можайское шоссе, Волгоградский и Рязанский проспекты. Везде расширена основная проезжая часть, открыто бессветофорное движение, построены боковые проезды и пешеходные переходы. Благодаря этому движение на них ускорилось, комфортнее стало и пассажирам общественного транспорта.В столице реконструированы 17 развязок с более чем 150 километрами дорог. До конца года запустят развязку МКАД с Волоколамским шоссе.2014 г.Спорт: Гребной канал в Крылатском.Во время реконструкции построены два соединительных канала с двумя мостами, отремонтированы беговые дорожки по острову, главные трибуны. Также привели в порядок старое и построили новое здание для хранения спортивных судов - эллинги. Сделан капремонт многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).Построен по решению президента Владимира Путина на месте снесенной гостиницы «Россия». Парк разделили на четыре характерные для нашей страны природные зоны - степь, луг, леса, северный ландшафт. В холмы встроены павильоны и концертный зал с крышей - «стеклянной корой». Эта крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция создает микроклимат для растущих под ней растений. «Парящий мост» в парке стал сложнейшим 70-метровым сооружением в виде вылетной консоли без опор на высоте 15 метров над водой.Здание филармонической музыки на 1500 посадочных мест - это многофункциональная концертная площадка мирового уровня с двумя залами, гигантским органом и двумя амфитеатрами. Он стал площадкой для концертов классической музыки, выступлений мировых звезд оперы, балета, джаза.2017 - 2020 гг.Образование: Школа на 2500 мест на ЗИЛе и экспериментальная школа на 2100 мест в Некрасовке.Сразу два уникальных учебных заведения для детей всех возрастов работают в столице. В 2017 году в Некрасовке открылась на тот момент самая большая школа страны. Для учеников оборудовали классы, артистические комнаты, спортивные залы, библиотеку с конференц-залом. Для малышей сделали даже спальни. Здание оснастили всем необходимым и среди первых учебных заведений включили в систему «Московская электронная школа».В 2020-м рекорды здания в Некрасовке побила другая новостройка. На ЗИЛе школа-гигант площадью 40 тысяч квадратных метров спроектирована по европейской кампусной системе с учетом рекомендаций лучших директоров Москвы. В ней, кроме обычных классов, разместились экспериментальный образовательный центр, в котором ребята смогут изучать дополнительные дисциплины, школа искусств и IT-полигон. В здании также есть актовый зал на 1100 мест, большой спортзал, две библиотеки на 116 900 книг с конференц-залом.2018 г.Спорт: Реконструкция олимпийского комплекса «Лужники» и благоустройство территории.Летом 2018 года Россия впервые стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Большую арену «Лужников» - главную площадку мундиаля - полностью обновили, сохранив исторический фасад. Общее количество мест на стадионе по требованиям ФИФА увеличилось на три тысячи. Теперь он вмещает 81 тысячу зрителей. Заново уложили уникальное футбольное поле с натуральным травяным газоном. «Лужники» стали главным спортивным парком России. Здесь запустили канатную дорогу, благоустроили Лужнецкую набережную, проложили велодорожки. Обновление «Лужников» продолжается. В будущем году завершится строительство Центра бокса и самбо, Ледового дворца, универсального зала «Дружба» и теннисного центра.2018 г.Метро: Калининско-Солнцевская линия метро «Раменки» - «Рассказовка».Этот участок в 15,3 километра и 7 станций стал самым протяженным маршрутом, открытым единовременно. Над проектом работали тысячи метростроителей не только из Москвы, но и со всей страны. Им приходилось преодолевать трудные отрезки в сложных грунтах, в условиях действующих магистралей. Теперь еще около 300 тысяч москвичей получили метро рядом с домом. Пассажиры экономят в дороге до 30 минут. Частично разгрузилась Сокольническая линия, а также Ленинский и Мичуринский проспекты, Боровское шоссе.2018 - 2020 гг.Метро: Большая кольцевая линия метро.Строительство БКЛ считается крупнейшим в мире проектом в метростроении. Длина кольца - 70 километров с 31 станцией. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии и разгрузит основные маршруты подземки, а также соседние с ней автодороги. Пассажиры метро смогут ездить по городу в среднем быстрее на 30 минут.Первый участок Большого кольца с 5 станциями - от «Делового центра» до «Петровского парка» - открылся в феврале 2018 года. До конца этого года планируется построить еще три станции - «Мневники», «Карамышевская» и «Электрозаводская».Работы идут на всех участках кольца. Полностью запустить БКЛ планируется до конца 2022 года.2018 - 2020 гг.Здравоохранение: Международный медицинский кластер.Огромный комплекс позволяет лечиться в известных мировых клиниках, не покидая России. На территории кластера уже работают диагностический и симуляционный центры израильской клиники «Хадасса». Пациенты могут пройти здесь полную диагностику состояния здоровья - чекапы, получить все виды исследовательских процедур, личные консультации врачей и онлайн-рекомендации.Комплекс продолжает застраиваться и развиваться. Через 10 лет в медкластере в Сколкове заработают представительства более 10 ведущих клиник стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).2019 г.Здравоохранение: Больница в Коммунарке.Многопрофильный медицинский комплекс начал принимать первых пациентов в 2020 году перед самой пандемией. А в дни вспышки коронавируса больница стала главным форпостом на пути опасной инфекции.В корпусах первой очереди, кроме собственно инфекционной зоны, разместились взрослые отделения различных профилей. Больница оснащена всем необходимым по последнему слову техники.Сейчас строится вторая очередь комплекса в Коммунарке, в том числе инфекционный корпус, родильный дом и детская больница, а также амбулаторно-поликлинический корпус и подстанция скорой медицинской помощи.2019 - 2020 гг.Дороги: Хордовые участки.В транспортном каркасе Москвы продолжается создание системы хордовых магистралей. Сюда входят Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Общая длина - почти 350 километров. Полностью их запустят в ближайшие три года. Сегодня вся Северо-Западная хорда открыта для проезда. Помимо этого, для машин запустили движение по шести участкам Северо-Восточной хорды и трем участкам Южной рокады. Также возводится Юго-Восточная хорда. Хорды становятся вылетными магистралями для выезда машин за МКАД, минуя центр города. Кроме того, они перераспределяют транспортные потоки. Движение по хордам на 20 процентов эффективнее, чем по замкнутому кольцу.ЦИФРЫ И ФАКТЫМедицинаС начала 2020 года Департаментом строительства столицы сданы 4 медицинских учреждения:• Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» ГКБ № 68 имени Демихова;• детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье;• детская поликлиника на 320 посещений в смену в районе Марфино;• подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.До конца этого года завершится строительство подстанции скорой медицинской помощи для больницы в Коммунарке и нового патолого-анатомического корпуса с экспериментальной лабораторией НИИ Склифосовского.В 2021 году в Москве планируется построить 14 учреждений здравоохранения. Главными из них станут:• вторая очередь крупнейшей больницы в Коммунарке с инфекционным корпусом, роддомом и детской больницей, а также амбулаторно-поликлинический корпус;• две подстанции скорой помощи;• четыре новые поликлиники.СпортВ 2020 году в столице построено 5 спортивных сооружений:• два спорткомплекса, в том числе уникальный центр современного пятиборья в районе Северный;• футбольное поле в районе Северное Медведково;• ВМХ-велодром в районе Печатники;• футбольное поле с инфраструктурой в районе Косино-Ухтомский.До конца 2020 года планируется завершить строительство:• спортивного комплекса с катком в районе Чертаново;• спорткомплекса в Митине.В этом году началось строительство 4 спортивных зданий, трех спорткомплексов и бассейна.ШколыВ 2020 году в Москве построили 7 образовательных комплексов на 2700 мест. До конца года планируется сдать еще 4 здания на 1175 мест.В 2021 году планируют ввести 16 новых учебных корпусов на 7795 мест. Сейчас строятся 24 образовательных комплекса на 11 000 мест.