Реновация в столице набирает обороты. Для участников программы уже построили 1 миллион квадратных метров жилья. При этом пандемия не затормозила масштабное обновление города.В этом году уже построены 32 современные многоэтажки (см. графику). В каждой из них - просторные квартиры с отделкой под ключ, лифты, автоматические счетчики воды и света, видеонаблюдение, инженерная начинка по современным технологиям умного города «Смарт-стандарт города Москвы».Новоселам нужно только с бесплатной помощью грузчиков перевезти вещи и обживать дом. Все необходимое - от выключателей и смесителей до электроплиты и сантехники - в квартире уже есть. Это стандарт реновации! Как и полностью благоустроенный двор - с игровыми детскими площадками, лавочками, местами для парковки, деревьями и газонами.ПОЛИКЛИНИКА И ШКОЛА В ДВУХ ШАГАХРеновация меняет город. Москвичам мало простого переезда из хрущевки в современный дом. Каждому участнику программы и даже тем, кто в нее не попал, но живет рядом со сносимыми пятиэтажками, очень важно, каким будет квартал в будущем. Эти перемены жители обсудили на общественных слушаниях. Разработчики проектов выяснили, где нужны школа, поликлиника или детсад. Кроме жилья, во время реновации планируется построить более 700 социальных учреждений. Из них - 250 школьных корпусов и детсады, более 30 поликлиник и больниц, порядка 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. К примеру, в Кузьминках построят ледовый дворец с катком и несколько спорткомплексов с бассейнами.«Для жителей кварталов реновации создадут качественную и социально ориентированную городскую среду, - объясняет руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Общественные пространства благоустроят, во дворах создадут места для отдыха, детские и спортивные площадки. Также обновят инженерные коммуникации и дорожно-транспортную инфраструктуру. Новые социальные объекты будут максимально приближены к местам проживания москвичей. Улучшению качества жизни в кварталах реновации послужат и первые этажи всех новостроек. Там разместятся магазины, службы быта, аптеки, кафе, клубы по интересам как для детей, так и взрослых, что будет удобно для жителей новостроек и позволит создать дополнительные рабочие места в районах».ЕЩЕ БОЛЬШЕ КВАДРАТОВПри желании участники реновации могут докупить квадратные метры. Хотя все новые квартиры и так в полтора раза просторнее, чем прежние. В основном за счет больших кухонь, санузлов и прихожих. А если хочется еще больше метров, то можно при покупке получить скидку в 10 процентов. При такой сделке площадь жилья не должна превышать ста квадратных метров. Дополнительные квадраты можно оплатить не только собственными накоплениями, но и с помощью кредита, материнского капитала, жилищных субсидий, государственных жилищных сертификатов.В столичный фонд реновации поступило более 750 заявок на покупку дополнительных площадей в новых домах. Из них уже подписаны 630 договоров.КСТАТИНе дом, а монолит!Все жилые многоэтажки по программе реновации возводятся по индивидуальным проектам. В них учитывается квартирография переселяемых хрущевок. Большинство новостроек - из монолита. Примерно треть - из панелей. Это дома новых модернизированных серий с высокой энергоэффективностью и разными вариантами отделки фасадов. Например, новостройка на улице Шумилова, 24, в Кузьминках окрашена в белых тонах с яркими оранжевыми акцентами. Жилой дом на Сельскохозяйственной улице, 14, в Ростокино облицован искусственным камнем, а первый этаж оформлен витражным остеклением. Фасады многоэтажки на улице Константина Федина, 13, в Северном Измайлове напоминают о традициях русского авангарда и европейского модернизма начала XX века.А В ЭТО ВРЕМЯДаже снос и тот умныйКрушить пятиэтажки бульдозером - уже давно прошлый век. Теперь старые здания разбирают с помощью технологии умного сноса. Выглядит так:• поэлементная разборка на металл, дерево, стекло, изоляционные материалы;• сортировка по контейнерам;• переработка на специальных полигонах;• демонтаж «скелета» здания при помощи экскаватора;• дробление крупных кусков бетона на полигоне, например, в крошку для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.ТОЛЬКО ЦИФРЫ84 жилых дома построены в рамках программы реновации в 2017 году, в том числе с начала этого года 32 дома.32 жилых дома снесены с помощью технологии умного сноса, в том числе с начала этого года 15 домов.62 дома передано под заселение, в том числе с начала этого года 13 домов.29,4 тысячи жителей уже начали переселение, из них более22,7 тыс. справили новоселье.280 домов сегодня находятся в стадии строительства и проектирования.17 жилых домов на 2342 тысячи квартир планируется передать под заселение до конца 2020 года.Порядка 70 жилых домов на 1 миллион квадратных метров возведут в столице в 2021 году.