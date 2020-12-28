Новоселье - под Новый год! Все больше москвичей переселяются в современные комфортные квартиры. Столичные власти продолжают масштабную жилищную политику. С каждым годом ее темпы и направления увеличиваются.- В 2020 году очередь на жильё в Москве сократилась более чем на 5 тысяч позиций, - сообщил на пресс-конференции министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. - К последней декаде декабря на жилищном учёте остаются менее 50 тысяч семей. За последние десять лет количество очередников уменьшилось в три раза.По его словам, Москва также является национальным лидером по обеспечению жильем детей-сирот. За десять лет – с 2011 по 2020 годы – город предоставил им 6285 благоустроенных квартир.Главным жилищным проектом столицы сегодня остаётся реновация. Переселенцы обживают новостройки на востоке, западе, северо-востоке, севере, юго-востоке, юге, юго-западе и в центре столицы, а также в Новой Москве.ЗЕМЛЮ ПОД ГАРАЖ ДАДУТ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕГорожане все чаще получают от города в общую долевую собственность нежилые помещения, например, чердаки и подвалы в своих домах, а также землю рядом с ними. Как правило, в таких местах размещаются инженерные системы многоэтажек. Кроме того, в них могут появиться комнаты для консьержей, хранения велосипедов, колясочные.Ещё одна инициатива столичных властей позволяет обычным жителям обзавестись городской землей за меньшую цену. С апреля 2020 года в Москве желающие могут выкупать у города земельные участки под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. Например, с помощью этой льготы самый крупный земельный участок площадью 1,9 тысячи \\"квадратов\\" в Восточном округе ушёл за 4,6 миллиона рублей. Самый маленький \\"надел\\" в 391 квадратный метр на юго-востоке столицы обошёлся его новому владельцу в 671 тысячу рублей.ОТСРОЧКА И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ дни пандемии правительство Москвы оказывает максимально возможную экономическую поддержку бизнесу, в том числе арендаторам городской недвижимости. В 2020 году предприниматели получили возможность оформить освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей. Чаще всего за антикризисной помощью обращается малый и средний бизнес.\\"Несмотря на действовавшие в этом году ограничения, городу удалось вовлечь в оборот рекордные объемы городской недвижимости, - отметил Максим Гаман. - Предприниматели получили ценный ресурс для развития бизнеса, что в дальнейшем послужит росту экономики Москвы\\".Самоизоляция и удаленка помогли в этом году улучшению онлайн-сервисов и различных электронных услуг. Департамент городского имущества столицы продолжил внедрять разработанные цифровые технологии. К примеру, в 2020 году заработали электронные суперсервисы и видеоконсультации для жителей и представителей бизнеса, расширились возможности сайтов подведомственных учреждений.\\"В столице завершается перевод в \\"цифру\\" госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сфере, - рассказал Максим Гаман. - С 24 декабря ещё две услуги предоставляем только онлайн через mos.ru - выдача разрешения на использование земли и адресация недвижимости. Уже 70 процентов госуслуг Департамента городского имущества оказывается в электронном виде. До конца следующего года переведём в онлайн все наши услуги\\".КОНКРЕТНОВ 2020 году в Москве:- более 3 тысяч семей из 128 старых домов получили новое равнозначное жилье по программе реновации;- в 52 новостройках в девяти округах справили новоселье переселенцы из сносимых пятиэтажек;- 202 дома, в которых проживают 29823 человека из 12548 семей, отселяются или уже освобождены с начала реновации;- 50,6 тысячи семей стояли на жилищном учете к декабрю 2020 года. В начале 2010 года их было 136,7 тысяч;- 30 земельных участков под индивидуальными жилыми домами общей площадью 2,7 гектара выкупили москвичи по сниженной цене. Общая сумма сделок - 46,4 миллионов рублей. А сэкономили горожане благодаря новой скидке гораздо больше - всего 69,6 миллионов рублей;- 6,1 тысяч организаций и предпринимателей получили освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей на общую сумму 17,86 миллиардов рублей;- более 3,2 тысяч малых и средних предприятий смогли отложить платежи за выкуп арендованного у города имущества на сумму 3,6 миллиардов рублей;- более 105,17 миллиардов рублей составили доходы столицы от деятельности Департамента городского имущества (в 2019 г. - 122,8 млрд. рублей). Сейчас на замедление экономики повлияли пандемия и связанное с ней снижение деловои активности.