В предстоящие праздники городские службы переходят на усиленный режим работы. Хотя в этом году из-за пандемии отменились традиционные ярмарки и гуляния, жителям никто не запрещает отдыхать на красивых вечерних улицах, в парках и на катках. Транспортники, медики, коммунальщики, полиция и другие оперативные сотрудники дежурят по временному графику. Публикуем график работы городских служб в новогодние праздники в Москве 2020 - 2021:ТРАНСПОРТПроезд на метро, МЦК и в наземке будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.1. Метро и МЦК- всю ночь с 31 декабря на 1 января работают без перерыва;- в рождественскую ночь — до 2.00.2. МЦД- продлит работу в новогоднюю ночь до 2.30. Исключение сделали для тех, кому нужно в Одинцово: последний поезд в сторону Лобни пойдет в 3.50.3. Наземка- в ночь с 31 декабря на 1 января курсируют 174 маршрута. При этом 74 маршрута - всю ночь. Ещё 100 маршрутов продлили до 3.30;- в Рождественскую ночь некоторые маршруты наземки продлят до 3.00 ночи (подробнее - на сайте Мосгортранса).4. Электрички- 31 декабря – по расписанию пятницы;- с 1 января по 9 января – по расписанию субботы;- 10 января – по расписанию воскресенья.В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января поезда будут ходить до 2.00.На нескольких радиальных направлениях часть «ночных» электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января.Кроме того, в новогодние праздники некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут и расписание. Внимание! График работы аэроэкспрессов столицы останется прежним.Уточнить время отправления и прибытия поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД в и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».5. ПарковкиС 1 по 9 января уличные стоянки станут бесплатными. Затем 10 января парковки будут работать по графику воскресенья, то есть оплачиваются только стоянки в самых оживлённых местах для регулирования траффика.МЕДИЦИНА1. Для взрослыхПоликлиники:- с 1 по 8 января включительно – прием пациентов по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00;- 9 января – по графику субботы с 9.00 до 18.00;- 10 января – по графику воскресного дежурства с 9.00 до 16.00;- с 1 по 10 января включительно – помощь на дому с удлинением рабочего времени с 8.00 до 20.00, прием вызовов до 19.30.Амбулаторно-поликлинические КТ-центры - круглосуточно.Травмпункты – с 1 по 10 января включительно по графикам работы поликлиник (в часы работы поликлиник или круглосуточно).Прививочные кабинетыПри городских поликлиниках по всей Москве ежедневно с 8.00 до 20.00 работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса.2. Для детейПоликлиники:- с 1 по 8 января включительно – по графику праздничного дежурства, помощь на дому с 9.00 до 15.00, приём вызовов до 14.30;- 9 января – по графику субботы с 9.00 до 15.00, помощь на дому с 9.00 до 15.00, приём вызовов до 14.30;- 10 января – по графику воскресного дежурства, помощь на дому с 9.00 до 15.00, приём вызовов до 14.30.Травматологические отделения детских поликлиник - с 8.00 до 22.00 ежедневно.БЕЗОПАСНОСТЬВ новогоднюю ночь в центре Москвы будут дежурить около 2000 полицейских и 1500 представителей Росгвардии. В остальные праздничные дни с 1 января по 10 января — ежедневно около 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.На все новогодние праздники на 20% увеличат штат дежурных смен служб безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. Им будут помогать полицейские кинологи со служебными собаками.Кроме того, коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ1. Оперативные линииДля владельцев домашних телефонов: пожарная охрана – 01, полиция – 02, скорая медицинская помощь – 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) – 051.С мобильников звонить сюда нужно так:- если ваш оператор МТС, «МегаФон» или «Билайн»112 – единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа- если ваш оператор «СкайЛинк»01 – единый телефон пожарной охраны и спасателей02 – полиция03 - «Скорая помощь»04 - служба газа.2. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Москвы — (495) 539-53-53 (круглосуточно, по вопросам аварийных ситуаций в жилых домах).3. «Горячая линия» по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.4. «Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов:- Мослифт - (499) 755-01-01;- Мос Отис - 8-800-200-68-47.5. Единый контакт-центр «Московский паркинг» - (495) 539-54-54 или с мобильника на короткий номер 3210 (бесплатно для абонентов Билайна, МТС, Мегафона и TELE2).6. «Горячая линия» Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве — (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).