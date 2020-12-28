Лучшие из лучших собрались на вручении десятой юбилейной премии в области инноваций. Лауреатами стали проекты и практики, которым удалось невозможное – в кризисный год вывести социальные и бизнес-процессы на новый уровень. Среди множества конкурсантов, преимущественно, крупных зарубежных и отечественных компаний, оказался проект #СделановКрасногорске.Буквально с первых дней пандемии, администрация одного из самых густонаселённых городов Подмосковья разработала и запустила в работу онлайн-агрегатор, объединивший местных производителей товаров и услуг, и потребителей, которые в них нуждались.- Идея продвигать локальные производства далеко не нова, во всех странах мира именно местные товары имеют неоспоримое преимущество перед иностранными. – рассказывает Ирина Цеплинская, автор и идеолог проекта, возглавлявшая на момент запуска агрегатора GOKrasnogorsk.ru инвестиционное направление администрации городского округа Красногорск - Достаточно зайти в любой крупный магазин за границей, стенд с надписью Buy Local обязательно окажется на главном маршруте покупателя. После начала санкционной кампании в отношении нашей страны, когда из продажи исчезли импортные товары, я была уверена, что тема «Покупай местное» станет трендом. Детально занялась этим вопросом, ещё будучи топ-менеджером одной из крупнейших торговых сетей страны. Неожиданно, мои наработки пригодились в начале весны этого года при создании программы «Сделано в Красногорске».- Именно малый и средний бизнес первым ощутил на себе последствия локдауна, поэтому оперативность запуска вашего проекта переоценить сложно.- Всё верно! Мы в администрации понимали, какую важную роль играет малый и средний бизнес в развитии региона, поэтому времени на раздумья у нас не было. Угроза потери рабочих мест, сокращения зарплат и, соответственно, доходов горожан была реальной. Программа «Сделано в Красногорске» начала работу вовремя и помогла предотвратить массу проблем. Ведь потребители также оказались в сложном положении. Благодаря проекту многие красногорцы узнали, что за вкусным хлебом или новым костюмом не обязательно ехать в Москву – ведь в пекарне или в ателье по соседству работают отличные мастера. И автосервис через дорогу предлагает отремонтировать автомобиль быстрее и дешевле, чем популярная раскрученная сеть.Кроме того, жители города всегда могут быть уверены в качестве товаров и услуг, ведь за ними стоят живые люди – друзья и соседи. Это уже совсем другой уровень отношений между покупателями и продавцами. Более осознанный.- Какие ещё вопросы решает ваш проект по поддержке локальных производителей?- Помимо стабилизации рынка сбыта, программа «Сделано в Красногорске» способствует адаптации и расширению ассортимента товаров и услуг, стимулирует поиск новых нишевых возможностей местного рынка. Соответственно, появляются возможности для разработки более глубоких инновационных проектов, выхода компаний в онлайн. Не могу не отметить актуальную для крупных регионов тему заботы об экологии. Ведь чем короче путь товара от производителя к потребителю, тем меньше вредных веществ попадает в окружающую среду.В свою очередь, малый и средний бизнес ограничивает возможную монополию, обеспечивает большое количество рабочих мест, способствует формированию гражданского общества и многое другое. Поэтому в здоровой экономической модели власти ориентируются на поддержку МСП не меньше, а иногда даже больше, чем на большой бизнес.- Когда пандемия закончится, продолжите ли вы развивать программу?- Среди наших участников уже около ста предпринимателей, партнёрская сеть продолжает расти и расширяться. Вместе мы разрабатываем специальные приложения, работаем с социальными сетями для удобства пользователей и большего охвата аудитории. В офлайне работы не меньше: проводим совместные акции, в том числе, на площадках крупных компаний, интегрируемся в массовые мероприятия - то есть, используем все ресурсы, чтобы привлечь к проекту как можно больше потребителей и новых компаний-партнёров.Красногорцы уже ощутили, насколько удобна и выгодна может быть подобная кооперация. Премия в важной номинации «Социальная инновация года» на мой взгляд – это аванс, признак доверия со стороны высокого жюри. Теперь наша задача передать успешную практику в регионы, и мы готовы делиться опытом и идеями со всеми, кто в них нуждается.Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина:«Местный бизнес — это налоговые поступления в бюджет и рабочие места рядом с домом. Сейчас нашим предпринимателям очень нужна поддержка. Онлайн-агрегатор “Сделано в Красногорске” - как раз про это. Мы запустили его в апреле, чтобы наши жители познакомились с теми, кто работает совсем рядом. Чтобы, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. С тех пор количество резидентов платформы «Сделано в Красногорске» возросло в разы, сервисом пользуются тысячи красногорцев.В условиях новой экономической реальности первоочередными задачами власти становятся внедрение поддерживающих мер и прямая помощь предпринимателям в продвижении их услуг и товаров. В свою очередь, адаптация перехода МСБ на новый цифровой уровень, на мой взгляд, задаст новый позитивный тренд локальной экономики. Чуткая власть – это не просто красивые слова, но и наша принципиальная позиция.»«Это лучшее, что случилось с нами в этом году! – пишет владелец одного из небольших ресторанов, который одним из первых присоединился к программе «Сделано в Красногорске» и предложил услуги доставки еды на дом. – Вы не только своевременно оказали поддержку, но и вдохнули в нас силы. Теперь мы готовы двигаться дальше, и развивать ваш, нет НАШ проект!».Инициатива из ситуативной меры поддержки бизнеса, превратилась в полезный и развивающийся ресурс, открывающий перед местными предпринимателями и горожанами перспективные возможности для развития.Один из крупных участников платформы - машиностроительный завод «Бецема», специализируется на производстве дорожно-строительной и автоспецтехники в городском округе Красногорск. Предприятие заинтересовано в собственном поступательном росте, поддержке местной экономики, открытии новых рабочих мест и улучшении благосостояния горожан.По словам генерального директора машиностроительного завода «Бецема» Сергея Трифонова, для реализации новых задач и бизнес-целей очень важно, чтобы коллеги и бизнес-партнеры завода понимали и знали, что производится и делается в Красногорске. Возможности виртуального агрегатора позволяют заводу оперативно информировать соискателей о наличии и открытии новых рабочих мест.