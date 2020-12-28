В Московской области продолжается строительство ЦКАД - Центральной кольцевой автодороги. После полного запуска она должна разгрузить от транзитных машин МКАД и радиальные шоссе, а также сделать более удобным сообщение между городами Подмосковья.Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв, вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Игорь Левитин и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко запустили движение по новым участкам ЦКАД, нажав символическую кнопку.С сегодняшнего дня открылись еще четыре отрезка Большого кольца:- 96,8 км дороги ЦКАД-4 (от Горьковского шоссе (М7 «Волга») до М4 «Дон»),- 23,8 км на ЦКАД-1 (от М4 «Дон» до пересечения с «Малой бетонкой» (А107) в районе Симферопольского шоссе (М2 «Крым») и от Калужского шоссе до пересечения ЦКАД с А107 в районе деревни Лисинцево)- 7 км ЦКАД 3-5 (перемычка от М10 «Россия» до М11 «Нева»),- 41,4 км на ЦКАД-5 (по реконструированной «Малой бетонке»).Общая длина открытых сегодня участков - около 170 километров.«Мы и дальше будем развивать Подмосковье, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. - Мы его очень любим, и я уверен, что эта магистраль даст дополнительный импульс развитию экономики, внесёт свой вклад в экологию, и просто сделает нашу жизнь комфортной и удобной».«ЦКАД - это проект мирового уровня, - отметил Марат Хуснуллин. - Чтобы построить такую дорогу, надо пересечь огромное количество путепроводов, инженерных магистральных инфраструктур, учесть все населенные пункты, интересы жителей, землепользователей. Это событие случилось исключительно потому что поддержали Президент и Председатель Правительства. Также хочу сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву в первую очередь, потому что именно Московская область, по основной территории которой проходит ЦКАД, сделала огромный вклад в то, чтобы этот проект состоялся».Планируется, что полностью кольцо (его общая длина - 336 км) замкнется уже в 2021 году.КСТАТИВсего ЦКАД состоит из пяти комплексов (ПК):ПК №1 - от М-4 до 11 км А-107 - 49,5 км,ПК №3 - от М-11 до М-7 - 105,9 км,ПК №4 - от М-7 до М-4 - 96,9 км,ПК №5 - «Звенигородский ход» - 76,4 км,ПК №3-5 - от М-10 до М-11 - 7,8 км.