На ВДНХ к новогодним праздникам подготовили как новые зимние маршруты, так и полюбившиеся обзорные и тематические туры. Экскурсии, посвященные теме этого зимнего сезона «Антарктическая зима на ВДНХ», можно посетить всей семьей.Новые маршруты 2021Для гостей подготовили экскурсии, которые позволят узнать малоизвестные, но не менее интересные уголки ВДНХ. Познакомиться с агрометеорологической станцией «Москва, ВДНХ» и №422 «Главкондитер», посетить «Большую картину полей» и Мичуринский сад. Можно сходить всей семьей на следуюшие экскурсии:- «Экспедиция в Заполярье»,- «Полярная станция»,- «Северный путь ВДНХ»- «Если бы в Антарктике построили колхоз».Когда: ежедневно с 12.00 до 18.00, с 1 по 15 января 2021 года.Стоимость: бесплатные.Запись: timepad.ru/sign-in.Экскурсии о шедеврах ВДНХПодготовлены особые маршруты для тех, кто хочет узнать больше об архитектурных шедеврах ВДНХ, прогуляться по праздничным или заповедным местам Выставки:- «Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи» - гости узнают, как строилась Выставка и кто из живописцев принимал участие,- «Вдали от шума городского. Прогулка по Ландшафтному парку» - насладиться красивыми зимними пейзажами, увидеть необычные инсталляции и узнать больше о Каменских прудах,- «Новогодняя прогулка по ВДНХ» - прогуляться по нарядным аллеям, узнать о традициях празднования Нового года на ВДНХ.Когда: с 1 по 15 января 2021.Стоимость: платно.Запись: +7(495)544-34-96, +7(495)544-34-73.Бестселлеры ВДНХУзнать историю Выставки с даты ее основания до наших дней можно за 1,5 часа. Экскурсоводы расскажут интересные факты о фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок», историю создания павильонов.Когда: ежедневно.Стоимость: 300 рублей.КвестыМожно совершить познавательную прогулку по ВДНХ в формате путешествия — участникам квеста нужно пройти испытания, в ходе которых они узнают много полезной и уникальной информации о Выставке.- Квесты рассчитаны как на две команды, так и на большую группу, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.Какие квесты можно посетить:- «Интеллектуальная прогулка по ВДНХ»,- «ВДНХ в деталях»,- «Дорогой мечты»,- «Создай архитектурный гербарий».Когда: ежедневно с 10.00 до 20.00.Стоимость: от 3800 рублей.«Москва глазами инженера»Еще одна любопытная экскурсия - «Главная выставка страны. Прошлое, настоящее, будущее». Можно увидеть отреставрированные павильоны и фонтаны, узнать историю их строительства и детали реставрации.- Их проведут гиды образовательного проекта «Москва глазами инженера», - уточнили на ВДНХ.Когда: 7 и 30 января в 12.00.Стоимость: 1020 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак украсили Москву к Новому году: места для ваших лучших фотоНовый год 2021 уже в пути. Москву уже нарядили к новогодним праздникам. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили световые конструкции, гирлянды, нарядили елочки (подробности).