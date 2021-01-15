Несколько лет не прекращается конфликт вокруг заброшенного пустыря в подмосковном районе Опалиха в Красногорском округе. Когда-то на этом месте был советский ведомственный санаторий, но со временем покинутая территория превратилась в типичную депрессивную «заброшку»: темное пятно на карте района, небезопасное для посещений. Местные жители сотни раз просили навести порядок и превратить неухоженный бурелом в современный благоустроенный парк. Однако владельцы элитных коттеджей, давно положившие глаз на участок, цинично разрушили их надежды. Словно собака на сене, они не дают здесь ничего создавать под сомнительным предлогом наличия культурного наследия, о котором не слышали даже старожилы района. Участком группа зажиточных соседей пользуется, ограничив к нему внешний доступ, но не желая вкладываться в его элементарное облагораживание: здесь никто не застрахован от падения на голову подгнившего дерева, встречи с группой маргиналов или укуса бродячей собаки.Атомное прошлоеСпорный участок на Новомосковской улице в Опалихе местные называют странным именем - Кутово. Это не исторический топоним, как может показаться на первый взгляд, а переделанная для удобства произношения аббревиатура пансионата Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). Пансионат был построен в 1930-х годах на месте окончательно захиревшей дореволюционной усадьбы, от которой к тому времени остались лишь руины, участок леса и пара прудов. Во время Великой Отечественной войны здесь развернули госпиталь, а уже в мирное время появился дом отдыха «Опалиха», созданный специально для руководителей Министерства среднего машиностроения СССР. Так в целях конспирации называлось ведомство, создававшее «атомный щит» Родины.- Тут работали военнопленные немцы – чистили пруды, а после войны построили дом отдыха «Опалиха». Территория стала закрытой, сюда приезжали отдыхать атомщики. Видели здесь руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского и его помощников. Тут была в свои годы и теннисная площадка, и в волейбол поиграть можно было, когда почистили пруд, то и на лодках покататься, - рассказал местный житель Владимир Оленик.К 60-м годам территория была полностью преобразована. Ее уже было не узнать. Появились новые деревья, асфальтированные дорожки с фонарями, дренажные канавы, а также водозаборный узел и канализация. Болото, в которое превратилась треть пруда, засыпали, позднее там высадили деревья и кустарники.- После распада СССР здравница оказалась никому не нужной. Здесь то оранжерея была, то огурчики выращивали, то коров разводили, то сады были. Потом рядом появились частные дома, - рассказывает Оленик.Оставшись бесхозным, участок вновь начал ветшать, превращаясь в бурелом. Деревья гибли, пруды зарастали камышом. Мрачные руины советского санатория облюбовали маргинальные элементы, вносившие свою лепту в криминогенную ситуацию в районе.Новые надеждыВ 90-е годы участок выставили на продажу. Заброшенная территория не привлекала инвесторов, хотя округ стал постепенно развиваться – появлялись новые дома, вокруг которых строили школы, детские сады, спортивные площадки.Шесть лет назад землю приобрела одна из московских девелоперских групп для строительства малоэтажного жилого комплекса. Местные жители обрадовались, что территорию приведут в порядок. Инвестор предложил создать возле домов благоустроенный парк с ухоженными прудами.- Жители обрадовались, когда увидели план развития территории. Нам построят и новую школу, и детские сады, и отделение Сбербанка будет. То есть то, чего не хватает сейчас всем жителям Опалихи. Пусть строят новый комплекс, ведь это означает, что появится новый парк, и мы все получим социальную инфраструктуру как можно скорее, - говорит Татьяна Дмитриева, коренная жительница района.А проблем у Опалихи достаточно. Люди говорят, что живут в 9 км от Москвы, но им не хватает магазинов, детских площадок.- Магазинов нет, рядом нет аптеки. Школа перегружена, и рядом нет других. Мы видели проект, который хотят сделать. Мы хотим, чтобы наши дома находились в жилом массиве, не стояли отрезанными от цивилизации. «Чтобы были пешеходные дорожки, лавочки, благоустроенная площадка, и чтобы детскую площадку построили и какой-то медицинский пункт, чтобы можно было обратиться за элементарной помощью», - говорит местная жительница Галина Котова.Однако далеко не всем развитие территории пришлось по вкусу. Практически сразу же после обнародования этих планов невесть откуда возникли псевдо-активисты, которые нафантазировали на пустыре культурное наследие и начали его защищать с неожиданным рвением.«Кто эти люди, мы и сами не знаем, какие-то приезжие. А про культурную ценность мы вообще не слышали. Откуда тут какое-то наследие, если бесконечно что-то перестраивали? И все было то за деревянным забором, а потом за железным», – возмущается Владимир Оленик.Пришлые градозащитники утверждали, что владельцем данного участка с 1825 по 1832 год был князь Николай Юсупов, который купил сельцо и занялся здесь хозяйством, выстроив усадьбу Опалиха-Алексеевское. На этих шатких основаниях они требуют «законсервировать» участок.Однако все строения юсуповской усадьбы были снесены в 30-х годах прошлого века. О них остались лишь упоминания в старых планах. На всякий случай, была проведена экспертиза с привлечением признанных специалистов – действительно, ни парка, ни вообще что-либо ценного найдено не было.Эксперты говорят, чтобы объект признать памятником садово-паркового искусства, здесь должны быть сохранившиеся элементы, имеющие высокохудожественные достоинства. Но в реальности – никаких построек, элементов декора или объектов рекреации, лишь заиленные пруды, имевшие функцию запасников воды, а не пейзажного паркового элемента, покосившиеся деревья в возрасте 30-60 лет (высажены точно не во времена Юсупова), разбитые асфальтированные дорожки, проложенные в советское время. Эксперты Главного управления по культурному наследию Подмосковья исключили территорию из списка выявленных объектов культурного наследия, однако Верховный суд постановил провести еще одну экспертизу этого объекта.Культурное наследие: кому это нужно?Рядом с заброшенной территорий 20 лет назад выросли современные коттеджи. И не просто дорогие, а такого класса, который могут позволить себе единицы. Сразу разгорелся конфликт между коренными жителями, питающими надежду на хоть какое-то улучшение условий быта, и теми, кому принципиален вид из окна на «частный лесок», причем не по праву, а просто потому, что они так привыкли.- Они, как въехали, сразу же закрыли для нас доступ на территорию бывшего Дома отдыха, - рассказывает Анна, жительница района. - Сами там гуляли, катались на велосипедах, устраивали пикники со своими друзьями. А нас не пускали даже немножко прогуляться с малышами. На нас и собак спускали, и забор машинным маслом обливали, чтобы даже не вздумали пройти. Это стал их личный лес. Туда не было доступа посторонним.Бывшие работники санатория, которые живут в трехэтажке по соседству, оказались отрезанными от всех благ цивилизации. Для того, чтобы попасть в магазины, банки, школу, на остановку общественного транспорта, им приходилось делать огромный крюк через Волоколамское шоссе. Самое же неприятное, что их дом был запитан от коммуникаций санатория, но хозяева особняков сразу же отрезали их от всех сетей.Видимо, владельцам элитного жилья понравилось жить обособленно – иметь свою территорию за заборами, а еще и частный лес.- Когда они строили эти коттеджи, то вырубили фруктовый сад, никто не определял никакие границы, и о культурном наследии тогда никто не говорил, - вспоминает местная жительница Галина Котова.Чего ждут жителиЖители Опалихи надеются, что здравый смысл победит в этой истории, и застройщику разрешат реализовать проект. Земля в настоящее время принадлежит строительной компании «Сити-XXI век». Они уже строят жилой комплекс «Серебрица», планируют на месте бывшего санатория еще один – миниполис «8 клёнов». Оба проекта находятся в пешей доступности, рядом строится общая образовательная инфраструктура, в частности, школа на 825 мест.- Концепция парка была согласована в диалоге с опытными мастерами ландшафтного искусства и жителями района. Территория парка будет поделена на две части – лесной массив с липовыми аллеями и боскетами, зеркальные пруды, окруженные деревьями. Каждая часть паркового ансамбля связана аллеями и прогулочными тропами, на пересечении которых разместятся современные функциональные площадки для разных возрастов, - рассказали в компании «Сити-XXI век».Статус территории Опалихи был изменен в начале января 2021 года - участок был исключен из списка выявленных объектов культурного наследия. У жителей Опалихи наконец-то появился реальный шанс на развитие своего района. Они получат новый парк, современную инфраструктуру, места для отдыха, занятий спортом и прогулок.