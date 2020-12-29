На линиях Московских центральных диаметров (МЦД) открываются дополнительные станции. В будущем году планируют построить пять новых и реконструировать девять существующих платформ МЦД. Около каждой из них коммунальные службы наводят красоту. К концу декабря площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 «Печатники». Ее откроют в 2021-м.«В этом году благоустройство проводилось здесь на Шоссейной улице и работы на ней уже завершены, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В следующем году пешеходные маршруты к новой станции продолжим обустраивать на улице Гурьянова».По его словам, раньше дорога до железнодорожной платформы была не очень удобной, с плохими или вовсе никакими тротуарами, одинокими фонарями. Теперь на подступах к остановке МЦД станет комфортнее и безопаснее.ЧТО СДЕЛАЛИ- расширили тротуары, заменили на них асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем;- по маршрутам так называемых «народных троп» проложили удобные пешеходные дорожки;- около метро «Печатники» появилась просторная площадь;- поставили два современных остановочных павильона для пассажиров наземки. В них можно укрыться от непогоды и зарядить гаджеты;- обновили одно из любимых мест отдыха жителей Печатников - сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. В нем старое покрытие заменили бетонной плиткой и подключили новые фонари с энергосберегающими лампами.Полностью благоустройство около станции «Печатники» планируют завершить к ее открытию в наступающем году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбновление Московских центральных диаметров: В 2021 году откроют ещё 14 станцийКаждая остановка превратится в комфортный мини-вокзал (подробности)