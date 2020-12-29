Поздно ночью 27 декабря в одну из московских больниц доставили мужчину с пулевым ранением в голову. Пуля от травматического пистолета попала в нос - лишь каким-то чудом обошлось без серьезных последствий. Уроженцу Волгоградской области провели операцию, и уже спустя сутки мужчина смог сам рассказать полиции, что же с ним произошло.Оказалось, что в волгоградца, который в столице работает строителем, выстрелил его начальник. Сначала он потребовал от подчиненного, чтобы тот вышел на работу в выходной день, а потом и вовсе затронул самое святое…- Он кричал, что я будут работать в Новогоднюю ночь. А потом достал пистолет и приставил его к лицу, — написал в своем заявлении пострадавший строитель.Стрелка уже опросили полицейские. В свое оправдание мужчина заявил, что сдали нервы, мол устал от работы за год. Скорее всего, уже очень скоро отдохнуть он сможет, но только в колонии.- По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.