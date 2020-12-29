Пассажиры метро наконец получили долгожданную подземную пересадку между станциями метро \\"Петровский парк\\" Большой кольцевой линии и \\"Динамо\\" Замоскворецкой линии. До сих приходилось бегать по улице, чтобы перескочить с одной ветки на другую.\\"Станция \\"Петровский парк\\" открылась в 2018 году на первом участке Большой кольцевой лини метро, но строительство пересадки на \\"Динамо\\" пришлось отложить из-за очень сложных грунтов, - сказал сегодня, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии пересадки. - Теперь все проблемы решены и пассажиры смогут переходить с \\"Петровского парка\\" на \\"Динамо\\" под землей – как любом другом пересадочном узле метро. Больше не надо подниматься, идти по улице, дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Время пересадки сократится в 3 раза – с 6 до 2 минут.Благодарю строителей за этот подарок москвичам и гостям столицы\\".ЧТО ПОСТРОИЛИДля пересадки между станциями \\"Петровский парк\\" БКЛ и \\"Динамо\\" Замоскворецкой линии проложили двухуровневый тоннель длиной порядка 200 метров.Подземный маршрут соединяет западный торец станции \\"Петровский парк\\" и центральную часть перронного зала станции \\"Динамо\\". На первом уровне тоннеля находится пассажирская зона. На втором – технические помещения (машинный зал эскалатора, венткамеры, электрощитовые, местная водоотливная установка).В новом пересадочном узле разместились:- лестничные марши с платформы станции \\"Петровский парк\\" и на платформу станции \\"Динамо\\";- подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через ж/д пути;- наклонный ход с 4 эскалаторами длиной 55 метров, технологическими и служебными помещениями.В ЧЕМ ПОЛЬЗАГлавное - пассажирам больше не нужно делать пересадку по улице, особенно под дождём и снегом. Ещё и время на переход между линиями сократится в 3 раза – с 6 до 2 минут.В среднем в сутки через станцию \\"Динамо\\" проходит 23,4 тысячи человек, через станцию \\"Петровский парк\\" – 9,7 тысячи человек. Теперь здесь будет меньше толчеи, прежде всего в часы пик.Новый переход между \\"Петровским парком\\" и \\"Динамо\\" рассчитан на пассажиропоток до 10,5 тысяч человек в сутки.КСТАТИВо время прокладки пешеходного тоннеля строителям пришлось нелегко. Во-первых, при сооружении эскалаторного наклона строители столкнулись с водоносным слоем с сильным водопритоком, который проходит и над сводами станции \\"Динамо\\". Для решения этой проблемы использовали специальный способ закрепления грунтов. На глубину 30 - 40 метров пробурили более 220 скважин и заморозили грунт.Во-вторых, под боком у стройплощадки находятся стадион \\"Динамо\\" (ВТБ Арена) и действующая станция Замоскворецкой линии. Из-за этого действовать приходилось с особой осторожностью.Вдобавок ко всему перронный зал станции \\"Динамо\\" и её наземные вестибюли считаются объектами культурного наследия. Поэтому перед проектировщикам и строителям нужно было не просто прорубить переход, но ещё и вписать пересадку в интерьеры исторической станции.Чтобы сохранить облицовку боковых граней пилонов, их капителей и медальонов с барельефами, новые пешеходные мостики и лестницы разместили по осям проёмов между пилонами станции.Стены пешеходного тоннеля облицованы полированным мрамором \\"Брекчия Перниче\\", похожим на мрамор пилонов станции \\"Динамо\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДесять строек, которые изменили столицуЗа последние годы качество жизни в городе повысилось (подробности).