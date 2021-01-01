Наступил 2021-й. Кое-что из того, что он нам принесёт, случилось уже 1 января. По традиции выросли квартплата, проезд в метро и наземке. Но ещё появились дополнительные льготы и некоторые другие новшества.ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ВЫРОСЛИС 1 января минимальная пенсия поднялась до 20 222 рублей для неработающих москвичей, проживающих не менее десяти лет в столице. Кроме того, все социальные выплаты в городе увеличились на 3,7 процента. Это коснулось единовременных и ежемесячных пособий:- малообеспеченным семьям с детьми;- многодетным семьям;- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет;- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы;- труженикам тыла;- ветеранам труда;- реабилитированным горожанам;- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям;- юбилярам супружеской жизни;- долгожителям в возрасте 101 года и старше (подробнее - на mos.ru).ЛЬГОТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕТеперь в столице официально появилась новая льготная категория жителей «дети войны» - москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Для них ежемесячная выплата составит 1 643 рубля. Эта сумма заменит назначенную ранее выплату тем, кто родился с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (1 584 рубля). Деньги можно будет получить без заявления, автоматически по данным управления социальной защиты населения Москвы.Помимо пособия, им полагается бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта Москвы, а также в пригородных электричках. По медицинским показаниям неработающим детям войны также могут оформить и другую помощь, например, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и т.д.НОВЫЕ ЦЕНЫ В МЕТРО И НАЗЕМКЕСо 2 января начнём платить больше за проезд в подземке, автобусах, трамваях и электробусах.\\"В 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6 процентов\\", - объясняют в Дептрансе.Старыми остались только тарифы на безлимитные проездные билеты на 90 и 365 дней:- 5430 руб. и 19500 руб. соответственно - в границах Москвы;- 6940 руб. и 24450 руб. - МЦД+пригород.Остальные проездные подорожали минимально и теперь выглядят так:- 1 поездка по \\"Тройке\\" (\\"Кошелёк\\") - 42 руб.;- 1 поездка по банковской карте - 46 руб.;- 60 поездок (\\"Единый\\") - 2070 руб.;- 30 дней безлимит - 2245 руб. (полный список - https://www.mosmetro.ru/press/news/3785/?type=m).КВАРТПЛАТА ВЫШЕВ платежке за квартиру в среднем на 3,5% выросли три тарифа - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. Именно эти ставки не менялись весь последний год. А цены на остальные услуги (горячая и холодная вода, канализация, отопление, электричество. - Прим. авт.) поднимали с 1 июля 2020-го в среднем на 3,68%. Их и в этом году планируют увеличить не раньше 1 июля.Теперь:- содержание и ремонт жилья стоит 31 руб. 89 коп.;- соцнайм - 5 руб. 67 коп. (для льготников) и 26 руб. 42 коп. (для обычных жильцов);- капремонт - 19 руб. 52 коп.Все цены за 1 квадратный метр общей площади в месяц.ИЗ КВИТАНЦИИ ЗА «КОММУНАЛКУ» ИСЧЕЗЛА СТРАХОВКАВ коммунальных платежках москвичей окончательно убрали строчку добровольного страхования жилья. Раньше внизу каждой квитанции на оплату ЖКХ печатали две итоговые суммы на выбор. Одна - с учетом страховки, другая – без нее.При желании взнос за страховку квартиры с января 2021 года можно будет сделать напрямую компании-страховщику после заключения договора с ней. С вопросами можно обращаться в столичный Центр имущественных платежей и жилищного страхования по электронной почте - cgs@property.mos.ru или по телефону - (499) 238-04-94.МОРАТОРИЙ НА ОТКЛЮЧКУ УСЛУГ И ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ ОТМЕНЁНС 1 января больше не действует коронавирусный временный запрет на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату, а также на поверку водосчетчиков. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, жители уже погасили все накопленные в пандемию долги за услуги ЖКХ. Теперь нужно постараться вновь не попасть в должники. Иначе отключат свет и частично перекроют канализацию. Если ещё не сделали поверку счётчиков воды, поторопитесь. А то придётся раскошелиться за домашние удобства по усреднённому, более высокому тарифу.ЧЕГО ЕЩЁ ЖДАТЬ- расширения списка горожан, которым полагается прививка от коронавируса. Напомним, вакцинация против COVID стартовала в Москве с 5 декабря. Сначала в ней участвовали врачи, учителя и соцработники. До Нового года к ним добавились ещё около 15 категорий жителей, в том числе и люди старше 60 лет. После закупки и доставки в поликлиники дополнительных партий препарата его смогут постепенно получать и остальные горожане.- отмены дистанционки в школах и удаленки в офисах. Но только после улучшения ситуации с коронавирусом и вакцинации большинства жителей. А вот маски, похоже, в этом году все ещё придётся носить. Как и держать социальную дистанцию.- новые правила оформления рецептов на лекарства. С 2021 года их переведут в электронный вид и подключат аптеки к единой медицинской информационной системе (ЕМИАС). Пациентам больше не нужно будет их распечатывать. В аптеке достаточно показать фармацевту QR-код на мобильнике. При этом по желанию в поликлинике можно получать рецепты и по старинке на бумаге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЧто будет с доходами работников в следующем году (подробности).