Длинные осенние каникулы сыграли весомую роль в ограничении распространения коронавирусной инфекции. В городе снизились темпы роста заболеваемости среди школьников. Но в декабре врачи стали фиксировать большие числа заболевших (за последние сутки подтверджден коронавирус у 5641 человека), количество госпитализаций растет. Впереди новогодние праздники, каникулы.- Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит – в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Но мер недостаточно, чтобы сбить рост заболеваемости. Поэтому власти города приняли следующие решения:1) Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года.2) На длинные каникулы также уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, которые подведомственные Правительству Москвы.3) Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано принять подобные решения.4) Дистанционных занятий во время каникул не будет.5) Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от Covid-19. Открывается запись для работников строительного комплекса, для студентов колледжей и вузов (старше 18 лет).6) Сделать прививку от Covid-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.Мэр Москвы в своем посте ответил и на важный вопрос: \\"Освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением Covid-19?\\"- Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.Важно, что москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом - карты будут разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСобянин призвал жителей Москвы привиться от COVID-19 в новогодние праздникиПункты, где можно будет сделать прививку, будут работать каждый день, за исключением 31 декабря и 1 января (подробности).