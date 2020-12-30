Столичное метро с каждым годом становится удобнее для пассажиров. В подземке не только открываются новые станции и линии, но и улучшаются уже действующие маршруты.Переход между станциями метро «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии теперь можно сделать за считаные минуты.«Станция «Петровский парк» открылась в 2018 году на первом участке Большой кольцевой линии метро, но строительство перехода на «Динамо» пришлось отложить из-за очень сложных грунтов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии пересадки. - Теперь все проблемы решены и пассажиры смогут переходить с «Петровского парка» на «Динамо» под землей - как в любом другом пересадочном узле метро. Больше не надо подниматься, идти по улице, дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу, - отметил мэр. - Время пересадки сократилось в три раза - с 6 до 2 минут. Благодарю строителей за этот подарок москвичам и гостям столицы».БАРЕЛЬЕФЫ, МРАМОР И УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВо время прокладки пешеходного тоннеля строителям пришлось нелегко. При сооружении эскалаторного наклона они столкнулись с водоносным слоем с сильным водопритоком, который проходит и над сводами станции «Динамо». Для решения этой проблемы использовали специальный способ закрепления грунтов. На глубину 30 - 40 метров пробурили более 220 скважин и заморозили грунт.«Строительство перехода между станциями «Динамо» и «Петровский парк» стало одной из наиболее сложных задач по метростроительству в Москве, - сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. - Заморозка потребовалась для того, чтобы не допустить просадки поверхности на фоне неустойчивых водонасыщенных грунтов. После этого горным способом была выполнена проходка наклонного хода эскалатора и трех пересадочных ходков».Еще одна сложность - под боком у стройплощадки находятся стадион «Динамо» («ВТБ Арена») и действующая станция Замоскворецкой линии. Из-за этого действовать приходилось с особой осторожностью.Вдобавок ко всему перронный зал станции «Динамо» и ее наземные вестибюли считаются объектами культурного наследия. Поэтому проектировщикам и строителям нужно было не просто прорубить переход в стене, но еще и вписать пересадку в интерьеры исторической станции.Чтобы сохранить облицовку боковых граней пилонов, их капителей и медальонов с барельефами, новые пешеходные мостики и лестницы разместили по осям проемов между пилонами станции.Стены пешеходного тоннеля облицованы полированным мрамором «Брекчия Перниче», похожим на мрамор пилонов станции «Динамо».СправкаМежду станциями «Петровский парк» БКЛ и «Динамо» Замоскворецкой линии проложили двухуровневый тоннель длиной порядка 200 метров.Подземный маршрут соединяет западный торец станции «Петровский парк» и центральную часть перронного зала станции «Динамо».На первом уровне тоннеля находится пассажирская зона. На втором - технические помещения (машинный зал эскалатора, венткамеры, электрощитовые, местная водоотливная установка).В новом пересадочном узле разместились:• лестничные марши с платформы станции «Петровский парк» и на платформу станции «Динамо»;• подходные пешеходные коридоры из вестибюля и пешеходные мостики через пути;• наклонный ход с 4 эскалаторами длиной 55 метров, технологическими и служебными помещениями.В среднем в сутки через станцию «Динамо» проходят 23,4 тысячи человек, через станцию «Петровский парк» - 9,7 тысячи человек. Теперь здесь будет меньше толчеи, прежде всего в часы пик.Новый переход между «Петровским парком» и «Динамо» рассчитан на пассажиропоток до 10,5 тысячи человек в сутки.КОНКРЕТНО300 километров линий и около 150 станцийС 2011 года правительство Москвы совместно с РЖД запустили в метро, МЦК и МЦД:• 304 километра линий;• 147 станций;• 3 дополнительных вестибюля;• 10 электродепо.Из них:1. Люблинско-Дмитровская линия:• участок от ст. «Марьино» до ст. «Зябликово» (3 станции);• участок от ст. «Марьина Роща» до ст. «Селигерская» (6 станций);• второй выход (вестибюль) ст. «Марьина Роща»;• второй вестибюль ст. «Петровско-Разумовская».2. Калининско-Солнцевская линия:• участок от ст. «Новогиреево» до ст. «Новокосино» (1 станция);• участок от ст. «Деловой центр» до ст. «Раменки» (5 станций);• участок от ст. «Раменки» до ст. «Рассказовка» (7 станций).3. Замоскворецкая линия:• участок от ст. «Красногвардейская» до ст. «Алма-Атинская» (1 станция);• станция «Технопарк»;• участок от ст. «Речной вокзал» до ст. «Ховрино» (2 станции).4. Арбатско-Покровская линия:• участок от ст. «Митино» до ст. «Пятницкое шоссе» (1 станция).5. Таганско-Краснопресненская линия:• участок от ст. «Выхино» до ст. «Котельники» (3 станции);• станция «Спартак».6. Бутовская линия:• участок от ст. «Улица Старокачаловская» до ст. «Битцевский парк» (2 станции).7. Сокольническая линия:• участок от ст. «Юго-Западная» до ст. «Саларьево» (3 станции);• участок от ст. «Саларьево» до ст. «Коммунарка» (4 станции).8. Некрасовская линия:• участок от ст. «Косино» до ст. «Некрасовка» (4 станции);• участок от ст. «Авиамоторная» до ст. «Косино» (5 станций).9. Большая кольцевая линия:• участок от ст. «Деловой центр» до ст. «Савеловская» (6 станций);• участок от ст. «Авиамоторная» до ст. «Лефортово» (1 станция).10. Филевская линия:• второй вестибюль ст. «Международная».11. Московское центральное кольцо:• 31 станция.12. Московские центральные диаметры (МЦД-1, МЦД-2):• 60 станций, из которых 20 станций являются пересадочными на линии метро, МЦК и МЦД.13. Электродепо:• (включая реконструкцию) «Митино», «Братеево», «Печатники», «Выхино», «Планерное», «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Руднево».