В столице продолжается благоустройство вылетных магистралей. Один из таких маршрутов - от Больших Каменщиков до метро «Коломенская». Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили улицы Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспекте Андропова от Нагатинской набережной до станции метро «Коломенская».«Главной задачей было создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров при сохранении основной транзитной функции магистрали, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Основными точками притяжения при таких реконструкциях становятся остановки общественного транспорта и станции метро, которые после завершения работ превращаются в городские мини-площади».ЧТО СДЕЛАЛИВо время благоустройства:- появилось новое общественное пространство - сквер около Храма Сорока Севастийских мучеников в районе Новоспасского проезда. Его замостили гранитной плиткой, разбили газон и цветники, поставили скамейки, новые фонари с энергосберегающими лампами, перголы, качели, урны, высадили деревья и кустарники;- все воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию длиной 11 километров, а также поставили 376 кабельных колодцев;- реконструировали 71 наземный пешеходный переход и дополнительно обустроили еще восемь «зебр»;- на 45 переходах появились фонари с контрастным освещением, благодаря которым сама «зебра» и пешеходы хорошо заметны в темноте;- 39 устаревших остановочных павильонов наземки заменили на современные. В них можно зарядить мобильник и подключиться к Wi-Fi;- на пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка поставили повышенную остановочную трамвайную платформу. Еще одна такая же появится в следующем году на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы. Эти конструкции находятся на одном уровне с полом трамваев, чтобы инвалидам, пожилым и родителям с детьми было удобнее заходить в вагоны.ПЛАНЫБлагоустройство вылетной магистрали Большие Каменщики - метро «Коломенская» полностью завершится в 2021 году.По всему маршруту:- высадят 7,6 тысяч кустарников, 47 деревьев и 16,6 гектаров газона;- поставят 345 фонарей, лавочек, урн и более 50 навигационных стел;- откроют 64 велопарковки, четыре пункта велопроката и 10 пунктов проката самокатов.