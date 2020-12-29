Новая новогодняя точка для семейной прогулки появилась в парке «Патриот». На соборной площади перед главным храмом Вооруженных сил России установили каток, горки для спуска на тюбингах.Зимние развлечения будут доступны для посетителей всю зиму. Покататься на катке можно будет бесплатно, в том числе взять напрокат коньки. Первым ледовую площадку опробовал министр обороны России Сергей Шойгу.Площадь катка более 3000 квадратных метров. Лед украсили подсветкой, установили большой новогодний шар с лавочками для отдыха и светящийся колокол.Рядом поставили несколько площадок для различных видов спорта, а также интерактивные зоны для детей. Длина самой большой из горок для спуска на тюбингах составляет более 50 метров. Здесь же можно поиграть с хаски и прокатиться на упряжке.И какой же Новый год без елки – здесь их установили сразу пять. Одна большая – главная, высотой 30 метров, и еще четыре вокруг. Елочки украшены звездами и светящимися гирляндами (около 5 км). Фотографии на таком фоне получатся самые красивые.В парке также начала работу новогодняя ярмарка, где можно купить подмосковные сыры, колбасы, мед, коврижки из Троице-Сергиевой Лавры. Здесь же можно попробовать вкусные лакомства и попить чай из 300-литрового самовара. А еще купить новогодние подарки – деревянные сувениры, игрушки и елочные украшения.Где: Московская область, Одинцовский район, 55 км Минского шоссе (парк). Добраться можно и на общественном транспорте – автобус №60К, соединяющий станцию Селятино и парк, астобус №75К, который курсирует от станции Голицыно.Когда: понедельник – выходной, вторник-пятница с 10.00 до 17.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.Стоимость: бесплатно.Важно- 31 декабря и 1 января парк будет закрыт, - сообщили в пресс-службе парка «Патриот».КстатиВ Музейном комплексе можно также посмотреть (нужна предварительная запись по телефону 8-800-707-01-07):- редкие экспонаты военной техники,- в Партизанской деревне узнать о добровольческих отрядах,- во многофункциональном огневом центре можно узнать, как пользоваться историческим и современным стрелковым оружием,- поиграть в лазертаг, страйкбол, нерф, а также пострелять из охолощенного оружия в тире Центра военно-тактических игр.