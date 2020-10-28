Московский НПЗ высадил в Капотне рощу лиственниц

Парк становится настоящей жемчужиной обновленной Капотни. Автор фото: Сергей ШИНОВ

Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) высадили лиственницы в новом парке района Капотня на берегу Москвы-реки. Акция состоялась при участии руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского и председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

ПРИМЕР ГАРМОНИЧНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

«Лиственничная роща станет прекрасным дополнением к экологическим проектам нового парка в Капотне – это и уголки живой природы, и сохраненная экосистема поймы реки. Чистый воздух говорит о том, что модернизация производства, которую Московский НПЗ проводит в последние годы, значительно улучшила качество атмосферы в этом районе, - отметил Антон Кульбачевский. - Новый парк – пример того, как зеленые зоны могут гармонично существовать рядом с современным промышленным объектом в городе».

«Я с большим удовольствием принимаю участие в акции по высадке лиственничной рощи и поддерживаю прекрасную традицию Московского НПЗ. В новом парке уже многое сделано для отдыха и прогулок: организованы велодорожки и променады, есть детские площадки и точки для пикников. Парк становится настоящей жемчужиной обновленного района Капотня», – подчеркнула Инна Святенко.

Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне – в память о дате высажено 75 саженцев. У места высадки деревьев посетители парка могут в режиме онлайн ознакомиться с подвигами героев-нефтяников и историей Московского нефтеперерабатывающего завода в годы войны. Для этого установлен стенд с QR-кодом интерактивного проекта Московского НПЗ.

БОЛЕЕ 1000 ДЕРЕВЬЕВ

«Московский НПЗ активно поддерживает проекты благоустройства и озеленения в Юго-Восточном округе Москвы. Лиственничная аллея уже несколько лет существует в парке 850-летия Москвы, возрожден яблоневый сад в Капотне. Для нас важно поддерживать эти традиции. За 10 лет волонтеры предприятия вместе с жителями в рамках таких акций высадили более тысячи деревьев», – добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Московский НПЗ активно участвует в благоустройстве и развитии ЮВАО. Волонтеры завода вместе с местными жителями и экологами ежегодно высаживают десятки деревьев, участвуют в экологических акциях, в ходе которых убирают мусор с берегов Москвы-реки в Капотне и Братеево. Завод активно занимается благотворительностью, помогая детям социального центра «Гармония». Сотрудники предприятия ежегодно участвуют в Дне донора.