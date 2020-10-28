«Боялись не коронавируса, а приживется ли печень»: Мама рассказала, как ее дочке сделали сложную операцию во время пандемии

Девочке сделали срочную пересадку печени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что дочке нужна срочная пересадка печени, жительница Нового Уренгоя Наталья Тимофеева узнала весной, в разгар первой волны коронавируса. На тот момент маленькой Маргарите было всего семь лет. Но проблемы со здоровьем у девочки начались с самого рождения. Малышка появилась на свет без желчного пузыря, а со временем перестала функционировать печень.

- Когда сказали, что без пересадки печени дочка не выживет, на календаре был апрель. Повсюду была эта безумная паника из-за коронавируса. Ходили жуткие слухи о том, что все больницы станут ковидными центрами и что все плановые и экстренные операции отменят. Честно скажу, было страшно, - вспоминает Наталья.

Но ждать окончания пандемии просто не было времени. Наталья сразу сдала пробы на донорский материал.

- Нам просто повезло. Я полностью подошла дочке как донор. Конечно, у меня вообще никаких сомнений не было, я сразу согласилась на операции, - вспоминает мама девочки.

Несколько месяцев ушло на подготовку и сбор документов. И уже в первых числах июня женщина с дочкой получила квоту на операции в лучшем в нашей стране центре трансплантологии имени Шумакова. Вот и верь тут страшилкам про коронавирус! Операция по пересадке печени от мамы к дочке длилась больше 10 часов.

- Мы были готовы, что процесс восстановления после лечения будет долгим. Думали, что пролежим в больнице несколько месяцев. Но у нас все быстро прижилось, уже через три недели дочку выписали. После операции ей заново пришлось учиться ходить, но сейчас у нас все отлично, за что огромное спасибо врачам, - обратилась к медикам Наталья.

По словам женщины, операции в клинике проводят каждый день: география пациентов от Москвы до самых до окраин.

- Все это ложь, что во время пандемии медицина умерла. Тут каждый день пересаживают людям органы. Плановые операции не делают только по выходным. Но я сама лично видела, как людей, которым экстренная помощь нужна, привозили и в субботу, и воскресенье, - рассказала Наталья.

Маргарита тем временем полностью восстановилась поле пересадки печени. Сейчас девочка вместе с мамой в своем родном городе вовсю готовятся к школе. На будущий год в сентябре она пойдет в первый класс.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

911 операций по трансплантации почек

428 операций по трансплантации печени

193 операции по трансплантации сердца

8 операций по трансплантации легких

Проведены в России с начала 2020 года до 28 октября.

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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