Новая горнолыжная школа на Воробьевых горах начнет набор детей с 1 ноября

Самые юные спортсмены будут готовиться на отдельном склоне, который расположится рядом со средней станцией канатной дороги «Новая Лига». Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Спортивный комплекс на Воробьевых горах реставрировали четыре года. Сейчас московский центр по подготовке молодых спортсменов. В ближайшее время откроется новая детская горнолыжная и сноубордическая школа «Новая лига» на Воробьевых горах. Родители уже с 1 ноября могут записать своих детей на официальном сайте комплекса.

- Школа будет включать в себя не только обучение детей катанию на горных лыжах и сноуборде, но также будут проводиться занятия по общей физической подготовке в межсезонье. В том числе планируется открытие секций по роликовым конькам, - рассказали в пресс-службе спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».

Самые юные спортсмены будут готовиться на отдельном склоне, который расположится рядом со средней станцией канатной дороги «Новая Лига». Все остальные будут учиться на основном склоне, длина которого более 200 метров. Открытие склона для всех желающих планируется к декабрю, а уже зимой 2021 года пройдет Кубок мира FIS по фристайлу и сноуборду.

Конкретно

Обучение в зимнее время:

- дети в возрасте от 4 до 6 лет,

- школьники от 6 до 14 лет,

- специальные курсы, где будут готовить москвичей к поездкам в горы,

- социальные обучающие часы.

Кстати

Московская канатная дорога будет закрыта до 18 ноября

Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием.

- Обычно проверка и наладка всех систем воздушной трассы занимает от трех до пяти дней. Этой же осенью планируются особенные технические работы, которые продлятся со 2 по 18 ноября, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Что будут делать? Укорачивать трос. Такая процедура осуществляется через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет. Работы в этом году будут проводиться совместно со швейцарской компанией «Бартолет Машиненбау АГ».