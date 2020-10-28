Девять убийств на восьмерых: начинается суд над бандой, кошмарившей предпринимателей

Наручники на руках восьмерых обвиняемых защёлкнулись в 2018-м году после раскрытия убийства очередного предпринимателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти шесть лет банда, орудовавшая в Раменском и Люберецком районах, оставалась неуловимой. Наручники на руках восьмерых обвиняемых защёлкнулись в 2018-м году после раскрытия убийства очередного предпринимателя. Почти два года шло следствие: в деле 39 томов, 15 эпизодов, в том числе 9 убийств.

- В одних случаях мотивом была корысть, в других – месть. Среди жертв: члены других преступных группировок, коммерсант, главный бухгалтер одного из совхозов. Так, в частности, один из потерпевших был расстрелян, находясь на стационарном лечении в Люберецкой районной больнице, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, бандиты похитили, вымогали деньги, а потом связанного бросили на кладбище. Все произошло зимой, и мужчина просто умер от переохлаждения.

Матерые члены ОПГ вину так и не признали. Однако улик в деле достаточно. Чего стоит только огромный арсенал оружия, который был изъят во время обысков. Да и список статей, по которым обвиняют преступников огромен: 209 УК РФ «Бандитизм», 105 УК РФ «Убийство», 126 УК РФ «Похищение человека»... На днях материалы дела были переданы в суд. Слушания начнутся уже в ближайшее время. Обвиняемым грозят пожизненные сроки лишения свободы.