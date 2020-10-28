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Дистанционка в школах Москвы: Заболевшим коронавирусом педагогам поможет сервис "Учитель на замену"

Онлайн-уроки временно будут проводить студенты педвузов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Учителей на замену подберут при помощи специально разработанного сервиса

Учителей на замену подберут при помощи специально разработанного сервиса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столичных школах продолжается дистанционное обучение из-за всплеска заражений коронавирусом. Напомним, с 19 октября в Москве для учеников с 6 по 11 классы проводят онлайн-уроки. О продлении этого расписания по 8 ноября рассказал сегодня, 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в ГБОУ "Марьина Роща имени В. Ф. Орлова" на круглом столе, посвященном дистанционному обучению.

Во время обсуждения выяснилось, что порядка 1,3 тысячи педагогов - люди в возрасте старше 65 лет или имеющие хронические болезни. Они относятся к "группе риска", и им может потребоваться замена. Поэтому вместо заражённых ковидом преподавателей будут искать временных педагогов с помощью сервиса "Учитель на замену".

В столичном Департаменте образования и науки начали разрабатывать этот сервис в 2019 году. Его уже опробовали прошлой зимой во время вспышки ОРВИ. Теперь электронную систему доработали и запускают заново.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

С помощью сервиса директора школ, нуждающиеся в замене учителей, могут пригласить для ведения уроков педагогов дополнительного образования. Эти учителя в первой половине дня, как правило, свободны от своей основной работы – дистанционных занятий в кружках и секциях.

Кроме того, ассистентами школьных учителей "на удалёнке" во время дистанционных уроков могут стать студенты педагогических вузов и колледжей. Для студентов последних курсов эта работа засчитывается как педагогическая практика.

Директор школы должен зарегистрироваться на сайте zamena.mosmetod.ru при помощи своей официальной почты и получить доступ к заполнению электронной заявки.

Со своей стороны, учителя, педагоги дополнительного образования и студенты, желающие участвовать в проекте, могут разместить на сайте свои резюме.

Заболевших учителей заменят преподаватели дополнительного образования.

Заболевших учителей заменят преподаватели дополнительного образования.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА ЗАМЕНУ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ

В банк соискателей "на замену" смогут попасть только те, кто успешно пройдет независимую предметную диагностику в Московском центре качества образования. Диагностику можно сдать дистанционно. Результаты надо разместить в электронной анкете соискателя.

Обычно на поиск замены для учителя уходит в среднем до 3 часов. За это время оператор сервиса подберет подходящую кандидатуру из базы соискателей. В ней сейчас хранятся данные 1 298 соискателей.

С 15 октября этого года в 114 московских школах уже работали 369 временных замещающих педагогов и студентов.

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