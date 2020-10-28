Ответственное поведение – ключ вирусологической безопасности

Коронавирусная инфекция в настоящее время вышла на лидирующие позиции по всему миру, не только в сфере здравоохранения, но и в науке, экономике, политике. Что происходит с другими инфекционными болезнями в наше сложное время?

Журналист решил разобраться, как в столице обстоят дела с еще одной серьезной вирусной инфекцией – ВИЧ/СПИДом. Мы задали несколько актуальных вопросов завотделением клинической эпидемиологии Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом (МГЦ СПИД), кандидату медицинских наук, врачу-эпидемиологу высшей категории Василию Харченко.

- Василий Иванович, практически всё внимание в инфекционной повестке сегодня приковано к коронавирусу. По понятным причинам больше стали говорить и о гриппе.

А какова ситуация по ВИЧ-инфекции? Это не то заболевание, которое может «исчезнуть» в мегаполисе и привязано к «волнам». Можно ли сказать, что РФ вышла на плато по заболеваемости ВИЧ?

- Да, по понятным причинам «равнение» на коронавирус пока неизбежно.

Мы действительно живем в новой реальности, которая ставит перед специалистами новые задачи по борьбе с инфекцией.

Пандемия COVID-19 помогла достаточно быстро и понятно довести до населения базовые понятия развития эпидемий и профилактики инфекционных болезней, которые значимы и для ВИЧ-инфекции.

Ответственное поведение с соблюдением простых профилактических мер является ключевым гарантом безопасности людей. Ничего нового не придумано.

В одном из своих выступлений главный внештатный специалист по проблемам ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и столичного Департамента здравоохранения А. Мазус сказал, что в отличие от коронавируса, ВИЧ «не летает по воздуху», а имеет в определённой степени более «контролируемые» пути передачи. Это требует не меньшей настороженности в отношении инфицирования, но важно для понимания степени личной ответственности за вероятное заражение.

Сегодня личная ответственность в сочетании с применением самых современных лекарственных средств вывела эпидемию ВИЧ на плато.

Согласно несколько устаревшему определению академика В.И. Покровского, плато в эпидемии называется положение, когда количество зараженных перестает расти. Подразумевается, что ранее зараженные либо умерли, либо выздоровели. К счастью, сегодня у нас есть лекарства, которые предотвращают смертельный исход ВИЧ-инфекции. И хотя полностью излечиться от вируса не удается, но вирусная нагрузка у зараженных ниже определяемой самыми современными методами. Человек становится "функционально здоровым" и перестает быть источником ВИЧ-инфекции.

Так, по данными многолетнего мониторинга, например, в Москве, за период 2014 - 2019 гг. наблюдалась стабилизация числа новых случаев ВИЧ-инфекции с тенденцией к снижению (в среднем минус 0,8 %). При этом население Москвы ежегодно возрастало в среднем на 1%. Москва продолжает оставаться зоной относительного благополучия и эффективного контроля за ВИЧ-инфекцией, несмотря на сохранение «провоцирующей» среды мегаполиса (высокая плотность населения, интенсивные миграционные потоки, большая численность так называемых групп девиантного поведения).

Таким образом, по ВИЧ-инфекции мы действительно вышли на плато!

Эпидемия ВИЧ-инфекции, как и эпидемия коронавируса, остановится в тот момент, когда либо подавляющее большинство инфицированных получат противовирусные препараты и станут незаразными, либо будет создана вакцина, предохраняющая от заражения. Можно надеяться на то, что вакцина против коронавируса, которая проходит последнюю стадию испытания, окажется эффективной, и против этого вируса будут разработаны столь же эффективные лекарства, какие мы имеем сегодня против ВИЧ. А пока, в отличие от КОВИД-19, в случае ВИЧ мы фиксируем уверенную стабилизацию эпидемического процесса как в нашей стране, так и странах Западной Европы и многих других странах, что соответствует определению эпидемиологического плато. Теперь общая задача мирового здравоохранения сойти с этого плато и уверенно двигаться вниз к искоренению этого заболевания.