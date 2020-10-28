«Душа хотела праздника»: в Москве поймали дамочку, станцевавшую на МКАД

В полиции 48-летний автомобилист и его 45-летняя сожительница покаялись, мол, в тот день им очень хотелось праздника Фото: ВКонтакте

О том, что на Московской кольцевой автодороге (МКАД) нельзя останавливаться даже в случае ДТП, московские власти уже все уши прожужжали. А вот про запрет танцев на скоростной магистрали, кажется, давно никто не говорил. А зря. На днях водители стали очевидцами очень странного и опасного действа. Мужчина и женщина припарковали свою машину на обочине и вышли на проезжую часть, чтобы станцевать. Точнее, танцевала только дама, а кавалер записывал ее па на камеру мобильного телефона.

Говорить про реакцию автомобилистов, которые едва успевали объезжать живые мишени на дороги, излишне: выражения были из серии 18+. Кто-то из них выложил видео с танцами на МКАД в социальные сети. Посмотрели его и московские гаишники. Им удалось распознать госномер машины танцоров. Их задержание было делом техники.

- Машину нарушителей обнаружили на улице Коненкова и увезли на штрафстоянку. Спустя короткое время владелец и его спутница сами пришли в полицию, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД МВД Москвы.

В полиции 48-летний автомобилист и его 45-летняя сожительница покаялись, мол, в тот день им очень хотелось праздника. В Москву оба переехали недавно из одной из стран Средней Азии.

- Было составлено по три протокола об административных нарушениях, - пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Нарушителям грозят внушительных размеров штрафы.