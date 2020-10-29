В Москве отчим избил четырехлетнего мальчика из многодетной семьи

По факту истязания ребенка возбудили уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда в НИИ неотложной детской хирургии привезли четырёхлетнего Артема*, врачи ахнули: на теле малыша места живого не было: синяки, ссадины, переломы ребер. Скорую ребенку вызвала мама. Но откуда взялись такие увечья, женщина не сказала. Только спустя несколько дней выяснилось, побои – дело рук 28-летнего отчима мальчика. А сама семья, где рос ребенок, многодетная.

- Они воспитывали четверых детей, в том числе одного совместного ребенка. Сейчас все дети из семьи изъяты. Для обследования они находятся в больницах, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

По факту истязания ребенка возбудили уголовное дело. В ближайшее время его отчиму, Ивану Ловянову предъявят обвинение. Сегодня, в четверг, 29 октября, его опросят следователи.

По предварительным данным, пасынка мужчина избил в квартире на улице Шарикоподшипниковой, что в Юго-Восточном административном округе Москвы. В этот момент мужчина был дома один с ребенком.

Следователи проверят и работу органов опеки. Уже ведется проверка по статье «Халатность».

- По нашим данным, семья была неблагополучной. В нашем объединении они никогда не состояли и за помощью не обращались, - рассказали «КП» в региональной общественной организации «Объединение многодетных семей Москвы». – На сегодняшний день в столице более 160 тысяч семей, где воспитывают по три и более ребенка.