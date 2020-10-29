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В Москве водитель хотел покончить с собой в офисе «Яндекс. Такси»

Обезумивший мужчина был недоволен тем, что его отключили от агрегатора, и требовал аудиенции с гендиром
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Таксист будет опрошен в ближайшем участке полиции.

Таксист будет опрошен в ближайшем участке полиции.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утро четверга, 29 октября, в офисе «Яндекс. Такси» в Москве началось с переполоха. В задание ворвался мужчина с канистрой в руках. На глазах перепуганных клерков он облил себя бензином и стал требовать, чтобы к нему вышел аж сам генеральный директор. К счастью, обошлось без самоубийства, которым он угрожал в случае отказа в аудиенции. Кто-то из очевидцев вызвал полицию, и обезумившего мужчину задержали.

- В ближайшее время он будет опрошен в ближайшем участке полиции, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

По предварительным данным, мужчина много лет работал таксистом. Несколько дней назад его аккаунт в агрегаторе был заблокирован. Но вместо человеческого диалога он выбрал такой весьма странный способ решения проблемы. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По нашей информации, водитель не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя, — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

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